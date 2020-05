Amato da tanti, scacciato da altri, ammazzato da qualcuno: addio Sindaco dei cani

ADDIO PICCOLO GRANDE AMICO





Bob era un caNe libero, indipendente, amava tutti nonostante fosse stato spesso maltrattato. La sua casa era la strada, e gli abitanti di San Sebastiano al Vesuvio lo conoscevano tutti. Capitava di vederlo accanto ai pensionati che andavano a ritirare la pensione alla Posta, o vicino ai bambini che giocavano nei parchi. Non chiedeva nulla se non un pò di compagnia, e i cittadini provvedevano a farlo mangiare e bere. Tutti i cittadini, tranne forse quello che qualche ora fa lo ha investito con la sua auto, senza prestargli soccorso e lasciandolo senza vita sul cemento. Bob aveva un carattere mite e amava passeggiare con la sua amica del cuore: Sheila, un randagio che è sparito mentre Bob moriva, probabilmente per lo spavento dell'incidente.

“Amato da tanti, scacciato da altri, AMMAZZATO da qualcuno. Ciao Bob, i tuoi amici umani”. Questo è quanto si legge nel manifesto che è subito comparso nelle vie della città. A ricordarlo, tra gli altri, c’è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: “Bob era il cane di tutti, adottato da tutta la cittadinanza. Ora non c’è più, è stato investito, così dice il referto dell’autopsia. Ci auguriamo, allora, con tutto il cuore, che chi l’ha investito possa essere individuato subito”. In ricordo di Bob, verrà innalzata una piccola statua presso il cimitero degli animali, a Qualiano, dove verrà anche seppellito.