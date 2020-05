Farming Simulator 19: il DLC Kverneland & Vicon arriverà a giugno

Farming Simulator 19 si espande ulteriormente con l’Equipment Pack Kverneland & Vicon, una vasta collezione di attrezzature e macchinari disponibile dal 16 giugno, realizzati dall’azienda internazionale di macchinari agricoli Kverneland & Vicon. L’Equipment Pack Kverneland & Vicon sarà disponibile per PC, Mac e Console con preordini già possibili per le versioni PC e Mac. Guardate il video trailer e le nuove immagini per avere un primo assaggio di cosa vi attende in questo grandioso DLC!

Kverneland Group, macchinari agricoli di alta qualità da più di 140 anni

Il Gruppo Kverneland, fondato in Norvegia nel 1879, sviluppa, produce e distribuisce macchinari agricoli di alta qualità e relativi servizi. Oggi il Gruppo Kverneland è una delle più importanti aziende del settore. Con il pacchetto Kverneland & Vicon, i giocatori avranno una selezione accurata dei loro prodotti fino a un totale di 20 attrezzature equipaggiabili che includono tagliaerba, rotopresse, aratri e seminatrici.

L’Equipment Pack Kverneland & Vicon sarà disponibile per PC, Mac, PlayStation 4 e Xbox One. Se già possiedi la Premium Edition o il Season Pass di Farming Simulator 19, potrai scaricare gratuitamente il DLC.

Il nuovo DLC sarà disponibile dal 16 giugno per Farming Simulator 19

Leggi su insidethegame.home.blog