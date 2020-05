GTA Online: Ricompense doppie nel Traffico d’armi

In più, pistole gratis da Ammu-Nation, ricompense doppie per la serie di sfide del bunker e altro. Trovarsi per le mani una scorta di armi non proprio legali è una prospettiva pericolosa. Il rischio è più alto, certo, ma anche le ricompense sono più ricche. Questa settimana, oltre alla velocità di ricerca raddoppiata, le missioni di vendita di Traffico d’armi garantiscono ricompense doppie.

La domanda non è mai stata così alta, sei pronto a soddisfarla?

BUNKER SERIES BONUSES

Los Santos sa essere un posto superficiale: metà degli uffici sono dedicati ad agenti, chirurghi plastici e produzioni televisive; è una città costruita sul narcisismo e sulla vanità. La cosa migliore da fare è andare sottoterra. La serie di sfide del bunker ne è la prova: una selezione di scontri a fuoco che ti metteranno contro il tuo avversario in uno spazio ridotto, quasi claustrofobico, sottoterra. Se hai il coraggio di avventurarti nelle profondità e uscirne vittorioso, otterrai GTA$ e RP doppi.

Questa settimana, il primo premio della ruota fortunata al Casinò e Resort Diamond è una Grotti Itali GTO personalizzata con livrea da gara urbana: una sportiva così veloce che farai fatica a starle dietro.

DISCOUNTS

Da Ammu-Nation è la settimana delle armi da fianco, questo vuol dire che tutte le pistole sono gratis. Hai letto bene: gratis, non si paga niente. Di’ a tutti i tuoi amici di portare i loro amici.

Bunkers – 40% di sconto:

Paleto Forest

Raton Canyon

Chumash

Lago Zancudo

Chumash

Grapeseed

Route 68

Grand Senora Desert

Smoke Tree Road

Thomson Scrapyard

Farmhouse

Bunker migliorie e aggiunte – 30% di sconto:

Bunker Styles

Personal Quarters

Shooting Range

Gun Locker

Transportation

Veicoli:

Progen Emerus – 30% off

HVY Nightshark – 30% off

ÖverflödEntity XXR – 40% off

Karin Sultan RS – 40% off

COMMUNITY

Ecco qualche foto Snapmatic della community. Fai attenzione a questi trafficanti d’armi e agli altri che proveranno ad approfittare dei bonus di questa settimana.

TWITCH PRIME BENEFITS

I membri di Twitch Prime che collegano il proprio account di Twitch Prime e del Social Club di Rockstar Games riceveranno la sala giochi di Paleto Bay, oltre all’80% di sconto sul Tula e al -60% sulla Grotti Furia. Per approfittare dei futuri vantaggi, vai sul sito di Twitch Prime e registrati.

Continua a seguirci nelle prossime settimane per saperne di più sugli aggiornamenti di GTA Online.

Consulta inoltre la pagina degli eventi del Social Club per conoscere tutti gli eventi speciali, i bonus e gli sconti.

Visita il Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.

