MILESTONE ANNUNCIA RIDE 4 ultimo capitolo della sua amata serie

Milestone è lieta di annunciare oggi RIDE 4, ultimo capitolo della sua amata serie dedicata a tutti gli amanti delle due ruote, che uscirà a ottobre 2020 per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC / STEAM. Il franchise RIDE è stato lanciato cinque anni fa ed è diventato rapidamente un punto di riferimento per i giocatori di tutto il mondo alla ricerca di una simulazione di moto realistica e autentica.



RIDE 4 offre un livello all’avanguardia di fedeltà visiva, dando vita a repliche autentiche e realistiche delle moto più iconiche e un’esperienza di gioco unica, con una modalità Carriera completamente rinnovata, che porta il giocatore in sfide frenetiche in tutto il mondo e culmina con i campionati finali con le più potenti concorrenti, è presente una nuovissima modalità Endurance, la sfida più difficile che solo i migliori piloti virtuali possono affrontare. Questa nuova modalità di gioco ha permesso a Milestone di aumentare il livello di realismo e autenticità con illuminazione e condizioni meteorologiche dinamiche, pit stop per pneumatici e gestione del carburante. Quando la competizione si fa dura, la strategia diventa cruciale per avere successo!



UN CAPOLAVORO VISIVO. Tutti i modelli di moto in RIDE 4 sono stati creati da zero utilizzando le tecnologie più avanzate e le scansioni CAD e 3D originali di modelli reali, per dare vita a repliche autentiche e realistiche delle moto più iconiche, rare ed esclusive . Ogni singolo dettaglio delle moto è stato accuratamente riprodotto come nelle loro controparti nella vita reale. Anche l’abitacolo è una riproduzione perfetta, sia in termini di design che di elementi dinamici. I dati sul cruscotto cambiano in tempo reale: velocità, temperatura, controllo della trazione … anche il serbatoio dell’olio vibra in base ai movimenti della moto! RIDE 4 è un atto d’amore fatto dall’appassionato di moto per l’appassionato di moto.

In pista, la scansione laser e drone consente un livello di precisione mai visto prima nel riprodurre le piste più amate e iconiche, un viaggio adrenalinico in tutto il mondo ti aspetta!



UN NUOVO PERCORSO VERSO LA GLORIA. RIDE 4 introduce una nuova modalità Carriera che consente ai giocatori di controllare la propria progressione verso il successo fin dall’inizio. I giocatori saranno liberi di scegliere come strutturare il loro percorso dai campionati locali a quelli internazionali. Ogni decisione che prenderanno influenzerà il loro percorso di carriera, dando accesso a eventi speciali, gare e sfide per un’esperienza di gioco unica! E per renderlo ancora più singolare, i giocatori potranno accedere a diversi strumenti per creare la loro moto distintiva, l’abbigliamento e la personalizzazione di molte parti meccaniche.



Raggiungere il top in RIDE 4 non è un viaggio facile, la concorrenza diventa più dura grazie alla tecnologia A.N.N.A, acronimo di Artificial Neural Network Agent, una rivoluzionaria Intelligenza Artificiale basata su reti neurali che consente un incredibile livello di sfida per i giocatori, con avversari più intelligenti e veloci.



La modalità multiplayer ora include server dedicati che rendono il gioco incredibilmente fluido e gratificante, per consentire ai giocatori di concentrarsi su ciò che conta davvero: la vittoria!



Per RIDE 4, Milestone ha stretto una partnership con due dei brand più iconici del mondo delle due ruote, Yamaha Motor e Bridgestone. “Quando abbiamo lanciato il franchise RIDE il nostro obiettivo principale era quello di creare un’IP unica per tutti gli amanti delle moto; oggi – cinque anni dopo – l’incredibile realismo dei suoi elementi visivi, la profondità del suo gameplay e i grandi partner con cui stiamo collaborando, confermano che abbiamo lavorato nella giusta direzione per creare la massima esperienza di corsa su due ruote ”, ha dichiarato Luisa Bixio, CEO di Milestone.

Yamaha Motor, il principale partner di Milestone per RIDE4, è un brand di moto iconico e storico con un grande patrimonio e un background glorioso nelle competizioni; i suoi valori chiave – innovazione, entusiasmo, fiducia, emozione e stretti legami con i clienti – rispecchiano perfettamente la visione di Milestone nella costruzione di RIDE 4, in cui giocatori di tutto il mondo vivranno competizioni autentiche e mozzafiato.



Paolo Pavesio, Marketing and Motorsport Director, Yamaha Motor Europe ha commentato “le corse e l’adrenalina fanno parte del DNA Yamaha sin dalla nostra fondazione, 65 anni fa. Ecco perché è stato quasi naturale collaborare con uno dei più grandi nomi dell’industria globale di giochi di moto: Milestone. Ci sforziamo di dare emozioni ai nostri clienti e a tutti gli amanti delle moto, rimanendo sempre vicini a ciò che li “stimola”. Con Milestone e RIDE4 innoviamo anche il nostro approccio, rivolgendoci a nuovi fan, che hanno una passione condivisa per le moto – sia nel mondo virtuale che fisico, l’amore è uno e diamo il benvenuto a questi piloti nella nostra famiglia. Essere tra i pionieri del crescente mondo degli eSport (con Trastevere73 come pilota ufficiale della Monster Energy Yamaha MotoGP) portiamo il nostro coinvolgimento nei videogiochi al livello successivo con RIDE4 e la varietà di attività uniche pianificate online e offline per l’anno prossimo ”.



“In qualità di leader globale nelle soluzioni di mobilità con un ampio portfolio di prodotti premium tra cui pneumatici per moto, abbiamo ritenuto opportuno fare il nostro debutto nel mondo virtuale collaborando con Milestone, leader collaudato nei giochi di simulazione su due ruote” – ha dichiarato Nico Thuy, Head of Motorcycle Business di Bridgestone EMIA. “Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per coinvolgere i nostri clienti e interagire con la community di guida, mettendo in mostra anche la qualità dei nostri prodotti. Essere presenti in RIDE 4 rappresenta un’opportunità unica nel suo genere ”.



RIDE 4 sarà pubblicato l’8 Ottobre, 2020 per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC/STEAM.



