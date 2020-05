Sparisce premio per medici e infermieri. 202 morti invano: beffati da chi non li ha protetti

VITE SACRIFICATE





Strano modo per ringraziare medici e infermieri che hanno sempre combattuto in prima linea per salvare le vite dei malati di coronavirus. Sembra che dal decreto rilancio che sarà approvato ad ore, sia sparito l'articolo 10, che prevedeva un premio da 1000 euro per medici e infermieri impegnati nell'emergenza Covid-19. Il motivo: mancano i soldi. Strano modo per ringraziare i 163 medici e i 39 tra infermieri e infermiere che si sono visti spezzare la vita dal virus anche per colpa del governo. Anche o solo colpa del governo? Bisognerebbe leggere le cartelle cliniche dei deceduti, ma come sapete è top secret fino alla fine dell'epidemia. Certo è che nei primi concitati giorni della pandemia, medici e infermieri non avevano le protezioni necessarie a proteggersi dal Covid. La Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) ha aggiornato il suo 'elenco caduti' con il nome di Luigi Paleari, ex primario di Anestesia e Rianimazione ed ex coordinatore sanitario dell'allora Ussl di Voghera e Varzi, in pensione. Questa mattina nel bollettino erano stati inseriti Antonio Costantini, neurologo, e Davide Cordero, anestesista.

“I morti non fanno rumore, non fanno più rumore del crescere dell’erba, scriveva Ungaretti – commenta il presidente della FNOMCeO, Filippo Anelli -. Eppure, i nomi dei nostri amici, dei nostri colleghi, messi qui, nero su bianco, fanno un rumore assordante. Così come fa rumore il numero degli operatori sanitari contagiati, che costituiscono ormai il 10% del totale. Non possiamo più permettere che i nostri medici, i nostri operatori sanitari, siano mandati a combattere a mani nude contro il virus. È una lotta impari, che fa male a noi, fa male ai cittadini, fa male al paese”.

Per leggere l'elenco completo dei medici deceduti, cliccate qui

--> https://portale.fnomceo.it/elenco-dei-medici-caduti-nel-corso-dellepidemia-di-covid-19/