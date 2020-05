Di Maio spiazza tutti: a me non risultano riscatti per Silvia Romano

Clamorosa dichiarazione del ministro Di Maio a Fuori dal coro.





NESSUN RISCATTO?

Oggi l'intervista di Repubblica con la dichiarazione di un terrorista della cellula che ha tenuto prigioniera Silvia Romano per 18 mesi, nella quale diceva che i soldi pagati dal governo italiano per riportare a casa la cooperante sarebbero serviti per armare il terrorismo. E tutte le polemiche che hanno riempito le pagine dei giornali. Ma il ministro degli Esteri, Di maio, intervenuto in diretta a 'Fuori dal coro', ha spiazzato tutti dichiarando: "a me non risulta sia stato pagato un riscatto". Di Maio ha voluto elogiare il grande lavoro dell'intelligence che ha permesso di salvare Silvia: "quando il padre della Romano mi chiedeva a dicembre se la figlia fosse ancora viva, io non potevo nemmeno dirgli che lo era, per non causare fughe di notizie" - ha sottolineato il ministro. Ma la Farnesina sapeva tutto, stava lavorando in silenzio per il successo dell'operazione. Che poi è arrivato. Ci stavamo chiedendo il perchè di tanto clamore dietro la liberazione della giovane milanese: che successo sarà mai se per sottrarre una prigioniera ai terroristi si deve pagare un riscatto? Chiunque ne sarebbe capace. Un vero successo è la liberazione ottenuta con 'intelligenza' e metodo, magari 'rubando' la vittima ai carnefici. La verità verrà a galla, nel frattempo Di Maio smentisce e tutti i detrattori dovranno rivedere le proprie posizioni. E cambiare il titolo dei loro giornali o trasmissioni televisive.