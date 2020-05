OPPO ci mostra l’Antartide con Find X2 Pro

OPPO presenta Uncover Antarctica, alla scoperta dell’Antartide sfidando i limiti del possibile in uno straordinario documentario raccontato dalle immagini di find x2 pro. “Uncover Antarctica” incarna il motto e il punto di partenza di una campagna online della durata di tre settimane che permetterà di viaggiare virtualmente in una distesa sconfinata di ghiaccio e neve, il cosiddetto “Continente Bianco”, attualmente una delle più grandi e misteriose sfide sia per l’uomo e che per la tecnologia. Ed è per questo che la fotografa e regista di National Geographic Michaela Skovranova ha voluto raccogliere la sfida insieme a OPPO, uno dei principali sviluppatori e produttori mondiali di dispositivi intelligenti innovativi e al suo Find X2 Pro, l’attuale smartphone di punta dell’azienda.

Uncover Antarctica condurrà gli utenti in un viaggio attraverso questo luogo, caratterizzato da profondi crepacci e temperature a due cifre sotto lo zero. L’Antartide, la cui estensione supera quella dell’Europa intera, trova espressione in 14 milioni di chilometri quadrati di bellezza, tanto fragile quanto curiosa, è l’ultima parte di natura incontaminata del nostro pianeta, contraddistinta da un habitat caratterizzato da condizioni estreme, a cui la fauna locale, rappresentata soprattutto da pinguini, foche e balene, si è abituata da tempo.

La punta meridionale del Sud America, la partenza della spedizione

“Uncover Antarctica” è una spedizione iniziata a Ushuaia, in Argentina. Partendo dalla punta meridionale del Sud America, il team di Michaela Skovranova ha navigato per la prima volta lungo il mistico Drake Passage fino alla punta settentrionale della Penisola Antartica, dove è iniziata la scoperta del “Continente Bianco”.

“Non avrei mai immaginato che fosse possibile scattare foto come queste con uno smartphone. Foto che tengono testa a una macchina fotografica professionale in termini di nitidezza e luminosità. Le funzioni di OPPO Find X2 Pro includono due sensori da 48 megapixel e uno zoom ibrido 10x, caratteristiche che permettono di scattare foto capaci di lasciare senza parole qualsiasi fotografo e regista”, spiega Michaela Skovranova, al suo ritorno dalla spedizione di 10 giorni...

