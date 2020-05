Sondaggi: Il centrodestra unito non ha rivali, Lega primo partito, Meloni ad un passo dai 5 Stelle

Dopo il calo delle ultime settimane, gli italiani tornano a fidarsi della Lega, segno evidentemente che iniziano ad essere delusi dalle decisioni del Governo in materia di aiuti economici. Il centrodestra unito oggi vincerebbe le elezioni.





Il centrodestra unito vola nei sondaggi. La Lega di Matteo Salvini torna a crescere mentre il Partito Democratico cala. E’ quanto emerge da un sondaggio sugli orientamenti di voto degli italiani effettuato da Swg per il Tg di La7. La Lega è di gran lunga il primo partito italiano. Più di un italiano su quattro oggi voterebbe Matteo Salvini nelle elezioni politiche. Nonostante la Lega sia all’opposizione gli italiani dimostra quindi di essere, in maggioranza, favorevoli alle proposte del centrodestra e di non apprezzare il Governo Conte. L’ultima rilevazione attesta il partito di via Bellerio al 27,8%, in crescita dello 0,5% rispetto a una settimana fa. Va male per il Partito Democratico di Nicola Zingaretti che perde lo 0,7% attestandosi al 19,5%. I dem scendono sotto la soglia psicologica del 20% e vedono a distanza siderale gli uomini del Carroccio. Va peggio all’altro partito di Governo. I grilini registrano un +0,5% ma si porta al 16,7%, la metà dei voti totalizzati alle ultime politiche. Ora a preoccupare i grillini è Giorgia Meloni. La sua Fratelli d’Italia infatti è al 14,6%. E nonostante cali dello 0,3% il partito ha quasi agganciato i grillini. L’obiettivo di Fratelli d'Italia è scavalcare i pentastellati e tallonare i dem. Lega e Fratelli d’Italia ambiscono ad essere primo e secondo partito italiano. Trend positivo anche per Forza Italia al 6% (+0,7%). Minima flessione per Sinistra Italiana (3,1%, -0,2%) e Italia Viva (2,7%, -0,3%).