Il bello del Grande Fratello 10: che brutta fine per Daniele

Blitz contro clan Acquasanta, tra gli arrestati anche "il bello e tenebroso del Grande Fratello"

„Era stato tra i concorrenti di una delle edizioni del Grande Fratello più seguite riuscendo a resistere per 56 giorni. L'ex broker Daniele Santoianni, 39 anni, molisano, figura tra le 91 persone arrestate all'alba di oggi nell'ambito di una maxi operazione che ha colpito lo storico clan mafioso dell'Acquasanta.





Santoianni è stato arrestato e ora si trova ai domiciliari: secondo i magistrati, sarebbe prestanome di una società di commercializzazione del caffè tra Palermo e Milano. Quando partecipò alla decima edizione del Grande Fratello, a cavallo tra il 2009 e il 2010, Santoianni era stato definito "molto socievole, un po' lunatico e fin troppo schietto", come si leggeva nella scheda che lo riguardava. Era l'edizione del Gf durata più di 100 giorni (134 in tutto, 19 settimane), quella vinta da Mauro Marin.

La Guardia di Finanza di Palermo questa mattina ha arrestato 91 tra boss, gregari, estortori e prestanomi di due storici clan palermitani dell'Acquasanta e dell'Arenella. In manette sono finiti esponenti di storiche famiglie mafiose palermitane come quelle dei Ferrante e dei Fontana. Le accuse contestate sono a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni, ricettazione, riciclaggio, traffico di droga, frode sportiva e truffa. Il blitz è tuttora in corso in Sicilia, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania.