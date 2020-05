Il marchio CE stava per Chinese Export: farmacista contro Irene Pivetti anche sul prezzo

L'avvocato di Irene Pivetti è tranquillo e sa che potrà dimostrare la buona fede dell'ex presidente della Camera. Nel frattempo arriva un'altra denuncia di 'abuso' fatta da un farmacista.





VITTIMA O CARNEFICE?





Non c'è pace per Irene Pivetti, ma gli avvocati sono pronti alla difesa per dimostrare la 'buona fede'. Un farmacista intevenuto ad un programma televisivo ha raccontato altri particolari scottanti sulla compra vendita di mascherine da parte della società cui fa capo l'ex presidente della Camera. Secondo Federico Saettone, la sua farmacia ha acquistato da un fornitore di fiducia le mascherine Ffp2 e le ha rivendute in pacchetti da 10 al costo di 110 euro, una cifra idonea secondo la Guardia di Finanza. Il dottore ha specificato: "Abbiamo avuto difficoltà a reperirle, quando sono arrivate erano in confezione da 50 che al cliente sarebbe costata 550 euro, quindi per venderle abbiamo aperto la scatola e collocato i 5 pacchetti da 10 a 110 euro ciascuno. Sembra tanto, ma in alcuni momenti si pagavano anche 13 euro ognuna. A un certo punto una cliente ha fatto un esposto ritenendo la cifra spropositata, la Guardia di Finanza aveva già fatto un controllo e appurato che non applicavamo un rincaro eccessivo, ma tornando ha scoperto che il marchio CE non era idoneo: non quello sulla scatola esterna, che è giusto, ma quello sul sacchetto interno che contiene le mascherine. Non so se è contraffatto o è un escamotage perché in realtà quel CE sta per Chinese Export. L'assurdo - continua il farmacista - è che se le avessi vendute singolarmente nessuno avrebbe potuto dirmi niente perché all'epoca non esisteva la regola del marchio CE. Il fornitore abituale ce le ha vendute con fattura e regolare certificato. Noi eravamo tranquilli. Invece sono pericolose perché non filtranti. Quando è successo, io non sapevo fossero le mascherine importate di Irene Pivetti, l'ho scoperto quando la GdF me le ha sequestrate. Anche il distributore era convinto fossero a norma". La Pivetti ha provato a difendersi mandando un messaggio in diretta alla D'Urso per sottolineare che lei piazzava quelle mascherine a 2,80 euro, ma il farmacista ha ribattuto mostrando la fattura da cui si evince che le aveva acquistate a 5 euro più Iva e pertanto il suo margine di guadagno era corretto.

“Irene Pivetti ha agito in totale buona fede ed è a completa disposizione della magistratura, pronta a chiarire la propria posizione ed ogni altro aspetto”. Lo ha detto Enrico Nan, avvocato difensore dell’ex presidente della Camera nell’inchiesta della Procura della Repubblica di Savona riguardante l’importazione di mascherine contraffatte dalla Cina da parte della Only Italia Logistic, azienda di cui l’ex parlamentare è amministratore delegato. Oltre al fascicolo aperto dalla magistratura savonese, un altro fascicolo è in corso di istruzione da parte della Procura di Imperia: una farmacia di San Bartolomeo, infatti, è finita nel mirino degli inquirenti per la vendita delle suddette mascherine. “Nei giorni scorsi – spiega l’avvocato – ho preso contatto con la Procura savonese (e ieri anche con quella di Imperia) ribandendo la perfetta buona fede della mia assistita, che è pronta a mettersi a disposizione della magistratura, l’azienda ha acquistato le mascherine dai produttori cinesi nella convinzione che fossero pienamente in regola rispetto alle prescrizioni del mercato europeo e italiano. Non è escluso che, a seguito degli sviluppi processuali, non prenderemo a nostra volta iniziative contro i fornitori cinesi”.