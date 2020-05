I soldi che non arrivano per colpa della burocrazia, Conte promette: ci penso io

Decreto Rilancio, ex Decreto Aprile, ex Decreto Maggio: ci siamo! Ormai è questione di ore, c'è un peso economico da 55 miliardi di euro. “Un valore che non si vedeva da molti anni”, come dichiarato a Sky Tg24 da Federico D’Incà, il Ministro per i Rapporti con il parlamento. Come è noto nel decreto rilancio sarà confermata la cassa integrazione, già presente nel decreto Cura Italia, in cui erano previste 9 settimane. A queste dovrebbero aggiungersi altre 9 settimane con la possibilità di richiedere questo ammortizzatore sociale nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 ottobre 2020. Ma le novità più importanti sono attese soprattutto sui forti ritardi nei pagamenti che si registrano a distanza di quasi due mesi dall’approvazione del decreto Cura Italia. Milioni di lavoratori sono ancora in attesa del primo assegno sul conto corrente e la situazione più critica si registra per la cassa integrazione in deroga. Stando agli ultimi dati disponibili, solo una regione ha superato il 50% delle domande pagate, e si tratta delle Marche con il 69,45%, mentre ci sono ancora tre regioni al di sotto del 10%. Si tratta della Toscana con il 7% delle domande pagate, seguita dall’Abruzzo e dalla Lombardia, rispettivamente con il 5,43% e il 2,53%.









Ed ecco la promessa di Giuseppe Conte, il quale in un’intervista ad Euractiv ha dichiarato: “Il Governo vuole vincere la sfida della semplificazione amministrativa e della riduzione degli adempimenti burocratici. Per questo, già nel prossimo decreto-legge di sostegno all’economia, introdurremo un meccanismo semplificato di erogazione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga, fondamentale per ampie categorie di lavoratori”. L’obiettivo in sostanza è quello di dare tempi più stretti tanto alle Regioni quanto all’Inps, e precisamente 20 giorni alle prime e 10 giorno all’ente previdenziale. La promessa del premier è che con il decreto rilancio la cassa integrazione arriverà in un mese e l’auspicio è che questa volta non si tratti solo di parole.