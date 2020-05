Post leghista su Silvia Romano scatena il web: l'ho sentito a Radio Maria

Spot irriverente su Facebook del leghista Simone Angelosante. Come succede sempre in questi casi, sono seguite le gustificazioni.

SILVIA TRADITRICE?

Come succede sempre dopo che si è scatenata la tempesta, poi finirà tutto a tarallucci e vino. Ma il problema non è tanto curare, quanto prevenire. ha provato a giustificarsi il leghista Simone Angelosante ma, se possibile, ha peggiorato la situazione. Ecco il post incriminato.

Avete mai sentito di qualche ebreo che liberato da un campo di concentramento si sia convertito al nazismo e sia tornato a casa in divisa delle SS?

Angelosante ha provato a giustificarsi: ”L’ho sentita questa mattina su Radio Maria, non sono l’unico a pensarla così. Non mi sembra di aver detto niente di negativo ho solo riportato un dato storico e oltre tutto non ho fatto nessun nome della ragazza. Ma comunque è una idea che gira sulle radio nazionali”, ha concluso.