Bambina lotta tra la vita e la morte, azzannata da un boxer, cane solitamente docile

Una bambina di un anno e 10 mesi è stata azzannata alla testa dal boxer dei nonni. E' accaduto a Cividate Camuno, in Valle Camonica, nel Bresciano.

UNA TRAGEDIA INSPIEGABILE

Il Boxer è un cane estremamente equilibrato, docile, affettuoso, sempre leale nei confronti del padrone e della famiglia, tanto che viene considerato tra le razze più predisposte alla vita famigliare, con i bambini in particolare, eppure. Eppure una bambina che stava giocando nel giardino di casa dei nonni è stata aggredita da un cane proprio di razza boxer, di proprietà degli stessi nonni. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravissime ed è stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Durante il trasferimento la bambina avrebbe accusato un arresto cardiaco e ora le condizioni sono definite disperate. L’aggressione è stata molto violenta la bambina aveva già perso molto sangue quando i genitori, presenti anche loro in casa, sono intervenuti per allontanare l’animale e riuscire a soccorrerla. La piccola è stata prima portata all’ospedale di Esine e poi, vista le condizioni - definite drammatiche - , trasferita in elisoccorso all’ospedale di Bergamo.