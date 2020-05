Le 10 cose sulla vagina conosciute a malapena dalle donne, figuriamoci dagli uomini!

Care donne, cari super machi: pensate di sapere tutto sulla vagina? Probabilmente siete solo illusi. Ecco 10 curiosità che molti non sanno, soprattutto gli uomini che si credono da sempre grandi amatori.





Non tutte le donne conoscono per davvero la propria vagina. Per non parlare degli uomini, tutti convinti di essere amatori insaziabili e campioni di sesso, ma spesso non sanno nemmeno bene com’è fatta! Oggi vediamo una serie di curiosità sull’organo genitale femminile: se siete donne sicuramente sarete incuriosite da queste alcune chicche che forse non conoscevate, mentre invece se siete uomini, avrete solo da imparare!

La vagina non è sempre uguale, cambia da donna a donna. In media è profonda dai 7 ai 10 cm e l’apertura va dai 3 ai 6 cm. Grazie all’elasticità delle pareti, può espandersi del 200%, consentendo il parto. Il suo nome deriva dal latino e significa guaina, fodero, riferito all'accessorio della spada.

Il clitoride è il principale organo erettile della donna, una sorta di piccolo pene. Rispetto a quest’ultimo, però, ha il doppio delle terminazioni nervose, che sono circa ottomila. Le donne possono provare più orgasmi degli uomini: il record assoluto è di 134 orgasmi in un’ora, contro i 16 provati da un uomo. I muscoli della vagina, se ben allenati, possono sollevare fino a 14 chili. La russa Tatyana Kozhevnikova ci è riuscita! La vagina si autopulisce internamente, eliminando microbatteri pericolosi e cellule morte. Per questo non bisogna esagerare con le lavande. La vagina produce squalene, una sostanza oleosa spesso utilizzata in cosmesi e contenuta anche nel fegato degli squali! I tacchi andrebbero evitati, perché la camminata ancheggiante ad essi dovuta potrebbe spostare l’utero. I peli pubici cadono e si rigenerano ogni tre settimane. L’ultima frontiera della moda 'intima' sono le maschere illuminanti per la vagina: in commercio esistono prodotti di bellezza per le parti intime femminili, anche se oltre allo scetticismo sulla loro utilità, sono in molti (soprattutto dermatologi) a sconsigliarli. Ma lasciate stare le maschere di bellezza per la vostra vagina; piuttosto, regalatevi qualche sex toys: farete la vostra felicità, quella del vostro partner e, ovviamente quella della vostra vagina!