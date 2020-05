Parcheggia nell'area disabili e getta i guanti per terra, ai Vip tutto è concesso?

Un noto sportivo e personaggio della tv è stato immortalato dai paparazzi mentre gettava a terra i guanti in lattice dopo la spesa, e la sua auto era parcheggiata nel posto riservato ai disabili. E' questo il buon esempio?





DOPING, ASSEMBRAMENTI, AMORI CON LE VIP, NON SI FA MANCARE NULLA





Le foto non mentono. E’ stato fotografato mentre buttava a terra i suoi guanti in lattice dopo essere uscito dal supermercato. Un gesto che ha fatto scoppiare una vera bufera. Solo pochi giorni fa, l’associazione ambientalista Legambiente, aveva lanciato l’allarme del terribile impatto ambientale dell’epidemia che ha causato il difficile smaltimento dei rifiuti, in particolare mascherine e guanti in plastica. Il rischio principale è i cattivo smaltimento, aveva affermato il responsabile tecnico Andrea Minutolo, affermando anche che si è creato un forte rischio di dispersione ambientale, non tanto per il numero di questi dispositivi, ma quanto le cattive abitudini delle persone. Ma chi sarà il vip che è stato immortalato mentre compieva due gesti tanto vergognosi? Andrea Iannone, ex di Giulia de Lellis e Belen Rodriguez. Il pilota di Moto GP, sempre in prima pagina per le sue avventure amorose con le Vip ma anche per un presunto caso di doping, ha deciso di rientrare nella sua Milano per svolgere alcune commissioni, abbandonano per un pò la sua lussuosa villa a Lugano. Il pilota è stato seguito dai paparazzi.









Stando a quanto scritto su un giornale gossip, Andrea Iannone, ha prima parcheggiato il suo Suv in un parcheggio riservato agli invalidi e una volta sceso ha indossato mascherina e guanti. Guanti che al ritorno ha gettato letteralmente a terra. Il brutto gesto del pilota è stato immortalato e ha scatenato un vero putiferio sui social ma non solo. Il pilota già nei giorni scorsi era finito al centro di una bufera a causa di una sua stories su Instagram in cui mostrava tutti i suoi “congiunti” anche se da quello che si è visto era molto più che una festa con gli amici. Anche perchè tutti i presenti erano all’interno di un’abitazione pronti a far baldoria.