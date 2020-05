Valanga sulla Tofana, Tommaso Redolfi : chi era il 23enne rimasto ucciso

Valanga a Cortina, ha ucciso un ragazzo di 23 anni, Tommaso Redolfi, davanti a suo fratello Francesco. Un'immensa tragedia che sconvolge la città di Belluno, dove viveva il giovane. Tommaso Redolfi era con suo fratello Francesco, 27 anni, quando la valanga si staccò e lo portò via per sempre. Il ragazzo viveva a Belluno. I due fratelli, appassionati di sci, approfittando dell'ordine della Regione di Venezia che consente loro di recarsi nella Regione per sport, avevano deciso di recarsi a Tofana per sciare, senza violare alcun divieto.

Chi è stato vittima di una valanga?

Un ragazzo molto simpatico: la felicità era quasi il suo vestito. E aveva molti amici. Quelli della scuola secondaria "Lollino" e quelli delle scuole di sci. Ha fatto bene, così tanto che spesso è salito sul podio. Come nel 2005, con lo Ski Club Ponte nelle Alpi, al Lattebusche Grand Prix, alle gare di Padola e Forcella Aurine. Con suo fratello Francesco, 27 anni, e un lavoro in Enel, ha sempre condiviso l'amore per la montagna: in estate sale e si concentra sulle escursioni. Per non parlare della mountain bike. Ieri alle 4 hanno caricato scarponi, sci e bastoncini e sono andati a Cortina.