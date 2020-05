Omicidio a Milzano: Luca Lupi uccide la moglie davanti ai tre figli

Unanella casa di fronte a tre bambini dai tre ai 15 anni. È successo la sera a. L'omicida è suo marito,, 41 anni, che la colpì più volte con un coltello. Il sindaco Massimo Giustiziero, stava camminando per strada, sentì le grida e, entrando nella casa di famiglia, trovò la figlia maggiore della coppia, 15 anni, che, macchiata di sangue, chiese aiuto .

Luca Lupi, 41 anni di Milzano, è stato arrestato venerdì sera e verrà ascoltato dal magistrato nelle prossime ore. L'omicidio è avvenuto poco dopo cena, davanti ai tre figli della coppia: il più giovane ha 3 anni, la maggiore ha 15 anni. Il sindaco di Milzano ha lanciato l'allarme intorno alle 21:30. Massimo Giustiziero, che vive non lontano dalla villa di Via Usignolo, la scena dell'omicidio, stava tornando a casa da ciò che aveva sentito del grido: scese dalla bicicletta e si avvicinò per capire cosa stesse succedendo. Entrando nel portale, il primo cittadino avrebbe incontrato l'uomo di 41 anni, che avrebbe immediatamente ammesso di aver ucciso la moglie, rumena e giovane. Poi si imbatté nella figlia maggiore della coppia.