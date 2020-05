Bonus autonomi 600 euro diventa da 800 ma sarà selettivo, non più per tutti

Il Governo intende selezionare gli aventi diritto al bonus 600, introducendo nuovi limiti reddituali. L’indennità dunque non spetterà più a tutti.





I 600 EURO POTREBBERO ESSERE CANCELLATI

Strano modo di aiutare i lavoratori in difficoltà. Il Governo lavora incessantemente per definire gli ultimi dettagli del nuovo Decreto maggio con le misure volte al sostegno economico dei cittadini italiani. Ma se le indiscrezioni troveranno conferma, sembra più una mazzata che un aiuto vero e proprio. L’Esecutivo discute anche del bonus autonomi per il quale i requisiti di legge cambieranno. Il bonus di 800 euro, dovrebbe essere erogato a maggio soltanto in favore di soggetti che abbiano dichiarato un reddito minore di 35 mila euro nell’anno di imposta 2018: è certo che ci saranno proroghe per i mesi di Aprile con un innalzamento dell’indennizzo a 800 euro, per la stessa platea di beneficiari, oppure di una rimodulazione differenziata per i mesi di aprile e maggio. Quest’ultima sembra al momento al strada più praticabile, con una proroga per il mese di aprile dell’indennizzo, mentre per maggio si pensa a rivedere il meccanismo, alzando l’indennizzo a 800 o mille euro, ma introducendo paletti relativi alla perdita di fatturato a causa del Coronavirus.

L’INPS ad aprile ha versato il bonus sui conti correnti dei beneficiari in modo automatico, senza procedere a nessuna valutazione preventiva. Con il Decreto di maggio, invece, l’Istituto previdenziale procederà all’accredito dell’indennità soltanto dopo un attenta valutazione. In soldoni, l’INPS, prima di procedere all’accredito degli 800 euro, dovrà vagliare attentamente le domande inoltrate dai richiedenti.