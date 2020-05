Vedrete ce la faremo, rincuora i dipendenti e poi si impicca: scusa figlia mia

IL DRAMMA DEGLI AIUTI MAI ARRIVATI





La prima vittima dell'emergenza coronavirus, la prima vittima degli aiuti mai arrivati. Antonio Nogara, 57 anni, ha voluto rincuorare i suoi dipendenti prima di arrendersi. Nei giorni scorsi ripeteva ai suoi operai: «Vedrete che ce la faremo, abbiamo superato tante prove, supereremo anche questa crisi». Ma il primo a non crederci era proprio lui. Negli ultimi giorni era diventato taciturno e schivo. Poi la più terribile delle decisioni: Antonio ha deciso di farla finita, nella sua officina di via Murelle a San Giovanni a Teduccio. Si è chiuso nel suo capannone e si è impiccato. Lascia moglie e una figlia e proprio alla figlia nella sua lettera d’addio Antonio ha chiesto scusa. Il premier Conte ha detto di essere «vicino alla famiglia dell’artigiano napoletano». Forse occorreva stare vicino a lui un pò prima.

A detta di familiari e amici, il 57 enne era oppresso dalle conseguenze della crisi economica legata al coronavirus. L'uomo l'altra sera non è rientrato a casa, i familiari hanno dato l'allarme e poi le forze dell'ordine hanno scoperto il suo cadavere. "Non conosciamo ancora i dettagli", aveva detto il premier Conte. Ma è lampante il motivo per cui Antonio ha deciso di farla finita.