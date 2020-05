Luxuria contro Povia: “cervello mancato e poco aggiornato”

Il cantante Povia intervistato da Caterina Balivo in Vieni da Me, è finito nell'occhio del ciclone per una presunta frase omofoba.





COSA E' SUCCESSO









Una di quelle storie che non fanno dormire la notte. Che il cantante Povia sia sempre stato considerato eccentrico, è risaputo. In passato ha commesso altre gaffe in pubblico, è stato bersagliato, per esempio, per aver insinuato via Facebook che i “terremoti” sarebbero provocati anche dalle “persone che si muovono sulla terra”. Oltre a questo il cantante ha sollevato polemiche per le sue affermazioni sulle “scie chimiche”, sui vaccini e ovviamente con la canzone Luca era gay, per cui in tanti lo accusarono di omofobia e proposero di boicottarlo a Sanremo 2009, cosa che poi non avvenne.





Intervistato a Vieni da Me, questa volta Povia si è lasciato scappare una frase che ha sollevato polemiche: “Amo le pulizie, sono fissato. Sono un gay mancato!”, ha detto il cantante, immediatamente ripreso dalla conduttrice Caterina Balivo: “Hai detto un’altra cretinata delle tue, Povia”, ha affermato, visibilmente in imbarazzo.





Ovviamente non è mancato il dissenso social. Un utente ha scritto contro il cantante:“Povia sarai pure un gay mancato ma in compenso sei un cretino riuscitissimo!”. La prontezza di Caterina Balivo nel replicare alla frase infelice del cantante non è bastata a placare l’ira del web, e in tanti se la sono presa anche con la conduttrice per averlo ospitato nel suo salotto TV. E poi la replica di Luxuria.