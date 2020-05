All Stars Racing Night : Live Streaming video tv, Motogp contro Formula 1

Stasera la trasmissione in diretta di All Stars Racing Night, o una competizione virtuale che vedrà i piloti dei protagonisti della MotoGP contro i cari della Formula 1, impegnati in un GP virtuale con le auto del campionato GT world, dalle 21:00 Quindi, dopo tanti eccitanti Gran Premi virtuali che abbiamo conosciuto in questi giorni di digiuno di competizioni reali (la stagione si è fermata per l'urgenza del coronavirus), sia con i campioni del Campionato mondiale che del campionato di F1, ecco uno scontro diretto: lo spettacolo sarà molto grande. E le aspettative dei fan non potrebbero essere più grandi: nelle ultime settimane abbiamo già visto la grande risposta del pubblico alle iniziative dei GP virtuali, un evento unico e certo a cui non mancheranno gli eccellenti protagonisti, dal pilota della Ferrari Charles Leclerc al campione della MotoGP Valentino Rossi. Vorremmo ricordarti che la trasmissione in diretta inizierà alle 21:00 e che la pista di Misano sarà il campo di gara.

VIDEO STREAMING E TV: ECCO COME SEGUIRE L'EVENTO

Per questo evento unico nel suo genere, è stata chiaramente fornita un'ampia copertura mediatica. La trasmissione in diretta di All Stars Racing Night, con la sfida tra i campioni della MotoGP e quelli della Formula 1, sarà trasmessa in diretta televisiva alle 21:00 sul canale Sky 2017 (Sky Sport F1): streaming video diretto sarà quindi garantito per tutti gli abbonati tramite la famosa applicazione Sky Go. Sottolineiamo inoltre che per questa occasione speciale ci accompagneranno due voci eccezionali, vale a dire quelle di Carlo Vanzini e Guido Meda, i principali commentatori Sky su F1 e Motogp.

Chi partecipa alla gara all'All Stars Racing Night su Sky

Valentino Rossi, Charles Leclerc, Tony Parker, Ciro Immobile e non solo. La Formula 1 sfida la MotoGP e tanti altri campioni sul tracciato di Misano Adriatico con le vetture del Mondiale GT.