Paolo Bonolis : Con Mediaset rapporto d'amore fatto anche di litigi, sul web sono di passaggio

In un'intervista, Paolo Bonolis parla della sua "svolta" social fatta "per necessità" nella quarantena, ma anche de Il Senso della Vita, di Ciao Darwin de La Stanza del Medico e di Sanremo.





"Non ci sto prendendo gusto" chiarisce Paolo Bonolis sulle dirette instagram e nuovi format web "sto vivendo la necessità di poterlo fare solo ed esclusivamente in questo modo, anche per venire incontro a una richiesta di mia moglie e della sua Sdl Tv, ma è anche un modo per rompere la monotonia di queste giornate". Infatti, la potenzialità dei social, spiega Bonolis, "Dipende da quello che si vuole fare. Se vuoi costruire uno spettacolo, questa è una modalità troppo astringente delle possibilità di narrazione".

In noto conduttore ci racconta de "La Stanza del medico", il format per il web partito nelle ultime settimane: "È nata da mia moglie, dal dottor Roy De Vita e Marco Salvati. È un'occasione per parlare, attraverso la medicina, di temi etici di confine. - ma sottolinea - Io non porto soluzioni, come questa trasmissione, ma ulteriori argomenti per poter dare corpo al proprio, o ragionare in maniera differente". Bonolis rievoca poi anche "Il Senso della Vita" spiegando "È una trasmissione che mi è piaciuta tantissimo [...] ma si trattava di una trasmissione estremamente onerosa per la seconda serata, quindi non si è fatta più. [...] Ha seminato bene, molti hanno raccolto, ma riproporla uguale apparirebbe piuttosto remota".





Il conduttore commenta poi la soddisfazione legata al successo di Ciao Darwin anche in replica "è forse il varietà più completo della Tv. Il successo che ha è un grande piacere, ma è un programma elefantiaco che richiede una fatica enorme, io sono solo il volto ma dietro c'è una squadra incredibile. Potrei continuare a farlo per molto tempo e non ha mai rappresentato un impedimento. Ma non è detto che lo farò per sempre".





"Non ho mai avuto problemi a dire all'azienda con cui lavoro quando non ero d'accordo con le scelte fatte" spiega sul suo rapporto con Mediaset "È una cosa normalissima tra persone che si amano. [..] Io non sono un aziendalista a prescindere, devo rendere conto a un contratto, ma anche a me stesso, contratto firmato 59 anni fa". Infine, su Sanremo 2021, il conduttore afferma "Il fatto che lo rifacciano Amedeo e Fiore è molto meno "fanta" di quanto pensi, visto come è andato nel 2020".