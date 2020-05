Coronavirus, Salvini: governo ignora cura del sangue perché costa troppo poco

COSTA TROPPO POCO?





Matteo Salvini ha apertamente accusato il governo di stare ignorando i risultati della plasmaterapia come cura al coronavirus. Questa, è sostanzialmente una tecnica medica che consente di curare le persone affette da Covid-19 attraverso l'utilizzo del sangue dei pazienti già guariti. L’ex Ministro dell’Interno si lamenta del silenzio che il Ministero della Salute e L’Istituto Superiore della Sanità stanno riservando alla questione. Va però però precisato che la plasmaterapia non sta riscontrando al momento l'entusiasmo della comunità scientifica, anche se sembra che sia stata già sperimentata con successo da alcuni ospedali italiani.





Al momento, il medico che sta sperimentando e promuovendo con più convinzione questa terapia è Giuseppe De Donno, direttore di pneumologia all’ospedale di Pomo Mantova.

In un’intervista che ha rilasciato di recente a Radio Bruno il medico ha spiegato che il plasma dei pazienti guariti dal virus viene al momento utilizzato soltanto nelle persone affette da coronavirus che non sono state soggette a crisi respiratorie da almeno dieci giorni. Questo trattamento condotto nell’ospedale in cui lavoro, sembra aver portato ad evitare la morte di 48 persone affette da polmonite causata dal virus. Numeri che però sono ancora troppo piccoli per potersi imporre come evidenza scientifica.

De Donno durante l'intervista ha anche dichiarato che sta ricevendo diverse chiamate dai medici di tutto il mondo per avere più informazioni su questo innovativo trattamento. Nessuna però è venuta dall’Italia. Un grande rammarico per il medico che afferma infatti "ogni volta che mi chiama un istituto straniero, e non mi chiama mai il nostro Istituto superiore di sanità. o non sento il nostro ministro della Salute, sono grandi dolori per un ricercatore come me".

Al momento, il costo della plasmaterapia è di circa 82 euro a paziente. Nel caso in cui si dimostrasse realmente valida, si tratterebbe dunque di una terapia estremamente più economica di quelle sperimentate fino ad adesso.

Salvini ha questo proposito ha sottolineato tramite la sua pagina Facebook che “ “dovrebbe essere dovere di un governo responsabile approfondire quello che questi medici stanno facendo". Nel concludere, il leader leghista ha insinuato che forse le autorità competenti non stanno dando la giusta attenzione alla sperimentazione di De Donno in quanto troppo economica.

Un’affermazione esplosiva che sicuramente susciterà a breve una veemente risposta da parte della maggioranza.