Mascherine: Irene Pivetti, si aprono le porte del carcere?

ACCUSE GRAVISSIME





Ricettazione, frode nell'esercizio del commercio, vendita di cose con impronte contraffatte e violazioni alla legge doganale. Per molto meno, si finisce in carcere. Se le accuse all'ex presidente della Camera, Irene Pivetti, verranno confermate dalle indagini in corso, sarà difficile per la rappresentante legale della Only Logistic Italia, evitare una dura condanna. E c'è stato ancora un sequestro di mascherine. E' stato effettuato dalla Guardia di Finanza di Savona, su mandato del procuratore Ubaldo Pelosi. Le mascherine sequestrate sono circa 250 mila ed erano finite nei magazzini di alcuni ospedali della Lombardia. L'operazione rientra nell'inchiesta della Procura di Savona che ha coinvolto la Pivetti e la società di cui è amministratrice unica.









Irene Pivetti è indagata per ricettazione, frode nell'esercizio del commercio, vendita di cose con impronte contraffatte e violazioni alla legge doganale. Secondo l'accusa non solo avrebbe importato dalla Cina mascherine con marchi e certificazioni contraffatte, ma lo avrebbe anche fatto in regime di esenzione IVA grazie a un maxiordine da 25 milioni di euro della Protezione Civile. Nei giorni scorsi il procuratore Ubaldo Pelosi aveva disposto il blocco dei conti della società e una perquisizione negli uffici dell'azienda. Tutto è nato dal sequestro di una fornitura alla Farmacia Saettone di Savona. Da lì l'indagine ha portato alla Only Italia, importatrice dei Dpi. Attualmente la società è nel mirino, oltre che della Procura di Savona, anche di quelle di Roma e Siracusa. I pm capitolini indagano per tentativo di frode nelle pubbliche forniture.