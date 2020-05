Strage di Ustica, lo Stato italiano ignora i giudici: non risarcirà i familiari

Con una decisione che ha dell’incredibile, lo Stato italiano ha deciso di ignorare una sentenza della magistratura passata in giudicato, e di opporsi al risarcimento dei familiari delle vittime.

Ustica: un mistero mai risolto, e ora la beffa

Lo Stato italiano ha deciso di opporsi all’esecuzione del sequestro di due milioni e duecentomila euro destinati a risarcire i familiari di cinque vittime della strage di Ustica, avvenuta il 27 Giugno del 1980. Una decisione destinata a creare molte polemiche, considerato che il risarcimento era stato convalidato da una sentenza passata in giudicato della corte di appello di Palermo.

Sembra dunque non avere fino la battaglia civile dei familiari delle vittime di una delle stragi più oscure del nostro paese, che iniziò quando un aereo Dc9 Itavia, partito da Bologna verso Palermo, cadde in circostanze mai del tutto chiarite nel mar Tirreno provocando 81 morti.

Da allora sono passati quarant’anni, eppure i familiari non riescono ancora a trovare delle vere risposte su cosa sia realmente accaduto a quell’aereo. E adesso arriva anche la beffa di vedersi bloccato un risarcimento stabilito dalla magistratura. Vanessa Fallica, uno dei legali che rappresenta i familiari, ha dichiarato che questa inspiegabile opposizione al risarcimento è” l’ennesima dimostrazione di come lo Stato, che da un lato riconosce il risarcimento del danno, dall’altro agisce affinché ciò non avvenga”.

Nel 2017, la corte di appello di Palermo aveva riconosciuto ai familiari delle vittime il risarcimento a carico dei Ministeri della Difesa e dei Trasporti. I giudici avevano infatti decretato la responsabilità di entrambi i ministeri sulla mancata vigilanza, considerata all’origine dell’incidente. Alcune sentenze successive hanno poi riconosciuto il fatto che l’aereo era stato abbattuto da un missile, o comunque da un'operazione avvenuta in un contesto militare.

Già in quell'occasione lo Stato italiano si era opposto a questo risarcimento, chiedendo invece che le somme dovute fossero percepiti dai familiari delle vittime attraverso degli assegni vitalizio.

A quel punto, i legali dei familiari avevano deciso di richiedere il sequestro delle somme indicate dalla sentenza direttamente dai Ministeri imputati, attraverso le casse di Poste Italiane e la società di Difesa dei servizi.

Il giudice dell’esecuzione di Roma ha però deciso adesso di sospendere il pignoramento sostenendo che esiste un contrasto tra la motivazione e il dispositivo elaborati dalla corte di appello. Una mossa che obbliga a questo punto i familiari delle vittime a richiedere un nuovo giudizio affinché la sentenza venga ripresa in esame e nuovamente interpretata.