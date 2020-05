Romantica, vincente o pragmatica? Scoprilo con questo TEST

Rilassati qualche minuto e con questo test scopri cosa vuole dire il simbolo colorato che scegli e il motivo per cui ha attirato la tua attenzione.

IL TEST PSICOLOGICO





Rilassati, guarda ancora bene le immagini e scegli il tuo simbolo.





Se hai scelto Cuore

Anima romantica: sicuramente sei un romanticone ed una persona attratta dall’ideale più bello e nobile dell’amore, che per te vale più di ogni altra cosa. Sei passionale come quel cuore rosso fuoco e non sopporti le slealtà Stai attento però a non cadere nella banalità oppure nell’infantilismo: l’amore romantico è cosa meravigliosa, ma anch’esso ha bisogno di manifestazioni pratiche, e la vita quotidiana in amore è diversa da quella delle favole…

Coppa

Vincente: se hai scelto la coppa gialla, simbolo di trionfo ed esuberanza, di sicuro nella vita ambisci a traguardi alti e ami prefiggerti obiettivi da raggiungere. In questo riesci facilmente grazie alla tua intraprendenza e alla tua astuzia. Non sei semplicemente un ambizioso, sei una persona a cui piace condividere le proprie conquiste con chi ama, ed è proprio questo che fa di te un vincente.





Goccia d’acqua

Nostalgico: con ogni probabilità sei una persona tendente all’introspezione e alla malinconia, cosa che evoca il colore azzurro di questo simbolo. Mentre invece l’acqua in psicanalisi rimanda alla figura materna. Potresti essere una persona molo attaccata alla sua figura e legata alle proprie origini. Gli affetti per te sono molto importanti, ma non sei un tipo così timido e dimesso. L’acqua è anche il simbolo della sessualità e tu in tutto questo sei passionale e prendi molto sul serio ogni tua relazione, non solo quelle parentali.

Aquila

Spirito libero: certamente l’aquila è un animale maestoso rimanda alla libertà e all’audacia… Eppure il colore del simbolo può riportare al concetto dell’abnegazione del sé. Probabilmente, se hai scelto questo simbolo sei una persona che ama la propria libertà a costo di rinunciare a qualcosa che fa parte della propria sfera personale, come ad esempio quella affettiva. Non preoccuparti, la vera libertà si costruisce solo facendo alcune rinunce, ma non esasperare questo aspetto.

Clessidra

Filosofo: il tempo che scorre, il mistero della vita, il suo senso… tutto questo può racchiudere un’elegante clessidra. Se poi è bianca ciò evoca purezza, ma anche sterilità. Se hai scelto la clessidra bianca sei probabilmente un idealista, attratto dai concetti che approfondisci profondamente, anche se alla fine il tuo lavorio interiore rischia di rimanere asettico e chiuso dentro di te. Sei un ottimo pensatore e lavoratore; fa’ in modo che mentre il tempo scorre tu possa averlo vissuto intensamente.

Farfalla

Animo leggero: se hai scelto come simbolo la farfalla rosa, vuol dire che il tuo animo è leggero, femminile e smaliziato. Sei una persona che ama destreggiarsi liberamente nella vita mostrando la sua personalità affascinante a cui alla fine si perdona tutto, cosa in cui riesci davvero bene.

Puzzle

Creativo: Se hai scelto la tessera del puzzle la tua mente è sicuramente creativa e tu hai bisogno di creare e di dare agli altri, dato il tuo animo generoso. Il pezzo di puzzle però rimanda a qualcosa di irrisolto, ad un bisogno di complicità non ancora del tutto ottenuta. Forse il tuo essere sempre pieno di idee ti fa essere di non facile comprensione agli occhi degli altri, mentre il colore verde potrebbe indicare in tutto questo un tuo essere pacifico o un tuo desiderio di pace interiore.

Chiave

Pragmatico: Se hai scelto la chiave, probabilmente sei una persona pragmatica che riesce a trovare facilmente soluzioni ai problemi propri e degli altri. Per questo tutti ti cercano e ti considerano la risoluzione ai loro guai. A volte questo può pesarti ma il tuo ottimismo non ti fa abbattere e se punti su questo potrai riuscire a trovare una soluzione per tutto.