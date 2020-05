17 anni, disabile, sola sul balcone di casa, poi la tragedia

Tragedia nel napoletano: una giovane disabile di 17 anni , è caduta dal balcone di casa, al settimo piano di un condominio del Parco Belvedere di via Pittore a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. La ragazza si trovava sul suo balcone come spesso faceva soprattutto nei giorni di restrizioni per l'emergenza coronavirus. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, ma all’arrivo del 118 purtroppo la ragazza era già morta: il tremendo impatto non le ha dato scampo. Intervenuti sul posto anche gli agenti della Polizia municipale, guidati dal comandante Gabriele Ruppi, che hanno avviato un indagine per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. Da una prima ricostruzione e dalle dichiarazioni di un familiare della vittima, la17enne si trovava sul balcone da sola e pare sia precipitata accidentalmente. In casa, al momento della tragedia, era presente la madre della ragazza. Il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, ha seguito personalmente l’accaduto e ha fatto pervenire alla famiglia della giovane deceduta le condoglianze e il cordoglio di tutti i compaesani.