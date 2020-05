Fase 2 Tutti in strada? Solo i più fortunati, gli altri davanti al Monte dei Pegni

E' iniziata la fase 2, gli italiani corrono nelle strade, nei parchi ma anche verso il Monte dei Pegni al fine di garantire in famiglia un pò di denaro, garantito, dopo aver impegnato i gioielli di famiglia, oro e oggetti di valore. Affide, il leader europeo e la più grande azienda attiva nel settore del credito, conferma l'alto tasso di partecipazione agli sportelli e annuncia che per questo motivo, da martedì 5 maggio, prolungherà gli orari di apertura come prima dell'emergenza Covid. Le filiali del Monte dei pegni - oltre 100 in tutto il paese e 43 sono italiane - saranno quindi aperte anche nel pomeriggio. Ogni anno, secondo i dati di Assopegno per il 2019, il servizio viene utilizzato in media da 124 mila persone, il fatturato è di circa 800 milioni con una riduzione media dei prestiti di 1000 euro.









Consapevole del momento drammatico che sta attraversando l'intero paese, Affide aveva annunciato che la vendita all'asta di tutte le pratiche scadute e non rinnovate tra l'inizio di gennaio 2020 e la fine di aprile 2020 era stata sospesa. In sostanza, al termine del contratto firmato, il cliente può decidere di rinnovarlo (e quindi estendere il prestito), riacquistare la sua proprietà o inviarla all'asta. In questa fase, Affide ha ritenuto utile sospendere la vendita di tali polizze in scadenza tra gennaio e la fine di aprile 2020, al fine di dare a tutti il tempo di decidere e valutare con più calma la scelta da fare. Il credito garantito è una delle formule più antiche per il finanziamento. Il finanziamento è assicurato offrendo una risorsa preziosa o un gioiello come unica garanzia. Un servizio che, secondo i dati di ricerca di Doxa-Affide 2019, è noto al 69% degli italiani e rappresenta una formula di prestito a cui 8 compatrioti su 10 si rivolgerebbero in caso di necessità o imprevisti. In Italia, afferma Affide, si stima che circa il 95% dei crediti sia restituito ai proprietari, con reciproca soddisfazione sia per coloro che si impegnano che per coloro che concedono il prestito. Solo il 5% delle merci finisce all'asta.