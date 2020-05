Coronavirus, esodo dal Nord al Sud, fermati a Napoli 14 persone con Covid-19

Secondo le informazioni del programma Tagadà trasmesso su La7, 60 persone sono state fermate all'uscita dell'autostrada di Napoli dalla capitale della Campania settentrionale, 14 delle quali avevano una febbre superiore a 37,5 . Le persone con febbre sono state testate rapidamente e sono risultate positive per Covid-19. Le prove sono state eseguite da personale ASL di Caserta. La situazione alla stazione di Napoli in cui nessuno dei passeggeri di ritorno dal Nord aveva sintomi attribuibili a Covid-19 sembra molto più pacifica. Altri due treni arrivano da Torino e Milano, l'ultimo intorno a mezzanotte di oggi. L'allerta dei professionisti della salute è molto alta.

In Campania, il numero di casi positivi per Covid-19 è pari a 4.498, e altri 14 casi sono stati trovati su 4.045 tamponi (90.543 dall'inizio della pandemia). È confermata la curva di contagio più bassa in Campania dall'inizio della pandemia. Tuttavia, le morti non si fermano. Ci sono altre 2 vittime che portano il totale a 366. Nelle ultime 24 ore, altri 27 pazienti si sono ripresi da Covid-19 per un totale di 1.421, di cui 1.389 completamente recuperati e 32 clinicamente recuperati.