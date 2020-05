Primo giorno Fase 2: il Nord invade il Sud, milioni di persone in strada

E' cominciata in Italia la fase due, quella di convivenza con il coronavirus. Sono 4,4 milioni le persone che sono tornate al lavoro in questo lunedì di primo allentamento del lockdown. Un giro itinerante di un Paese che torna a muoversi.





Prima giornata di allentamento alle restrizioni per l'emergenza coronavirus. Una giornata in cui milioni di persone si sono riversate sulle strade, quasi come da liberarsi da un incubo. E non importa chi andassero a trovare, se un congiunto, un amico, o semplicemente il barista che in alcune regioni poteva tornare a vendere il caffè purchè fuori dal locale. L'Italia si è mossa ed è arrivato a Napoli il primo treno proveniente da Milano. Come noto, può lasciare la regione in cui si trovava, solo chi ha residenza o domicilio in un'altra regione. E il Nord ha invaso il Sud. È arrivato alla stazione centrale di Napoli il treno Frecciarossa da Milano. I passeggeri sono scesi ordinatamente e hanno seguito il percorso indicato dalle forze dell'ordine, mettendosi in fila per la misurazione della temperatura con il termoscanner. Sulla banchina della stazione, un addetto con il megafono ricordava a chi scendeva di mantenere la distanza sociale prevista.









A Napoli traffico sostenuto

Traffico sostenuto, gente in strada, attese alle fermate dei bus. La 'ripartenza' a Napoli non ha visto orari sfalsati nè movimenti differenziati. Oggi non è sembrato di essere ancora nel pieno di un'emergenza ma una giornata come una di quelle pre lockdown. L'unica differenza l'hanno fatta le mascherine indossate in strada dalle persone sia a piedi, che sui mezzi pubblici che in auto. E probabilmente non c'è stato caos perchè le scuole e le Università sono rimaste chiuse. Dalla Regione Campania è comunque arrivato un contributo per cercare di evitare affollamenti. L'ingresso negli uffici regionali è stato infatti regolato dall'ordine alfabetico del cognome dei dipendenti entrati secondo fasce orarie diverse.

Usb denuncia: su treno Cumana passeggeri ammassati

"Centinaia di passeggeri costretti a viaggiare ammassati a bordo del treno della ferrovia Cumana che collega l'hinterland di Napoli con il capoluogo. Lo denuncia, in una nota, Adolfo Vallini dell'Esecutivo Provinciale di Napoli USB Lavoro Privato che allega anche una foto e un video del convoglio Eav (la holding regionale del trasporto pubblico) a bordo del quale, afferma, non si sarebbero rispettati controlli e distanziamento sociale. Il treno è "partito da Licola verso le 7 e giunto nella stazione di Montesanto alle 7.50". "Una situazione drammatica che mai ci saremmo aspettati di vedere, in barba alle linee guida emanate del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture", aggiunge Vallini che invita l'Eav ad adottare un piano per fronteggiare in modo concreto la fase 2: "ripristinare l'intero servizio, oggi al 60%, per ridurre gli assembramenti" e "richiamare in servizio i lavoratori in cassa integrazione per contingentare gli ingressi nelle stazioni, regolare i flussi e per vigilare".

Torino si risveglia nel traffico, torna ora di punta

Torino si è risvegliata nel traffico: le auto sono tornate a sfrecciare in grande quantità per le strade del centro storico. A marcare la differenza rispetto all'epoca pre-Coronavirus sono i negozi, che restano chiusi con la sola eccezione dei minimarket e qualche bar e caffetteria che praticano il food delivery. Quasi tutti i passanti, in strada, indossano la mascherina. Runner e proprietari di cani hanno rimesso piede nel Parco del Valentino.

Venezia semivuota, mancano turisti

Primo giorno della fase 2 ordinato, ma senza alcun turista per Venezia, che vede ripartire le attività lavorative ma senza il vitale comparto turistico. Anche il ponte di Calatrava, che collega piazzale Roma alla stazione, viene transitato ma senza gli ormai consueti turisti con trolley.

Firenze torna a rianimarsi, traffico ma senza caos

Torna a rianimarsi Firenze dopo il lockdown senza però situazioni caotiche o assembramenti. Sulle strade cittadine si nota più traffico rispetto ai giorni precedenti anche se non certo ai livelli prima del blocco per il Coronavirus. 'Riprende vita' anche la stazione di Santa Maria Novella dove si rivedono i pendolari e ci sono molte più persone rispetto alle settimane appena trascorse, mentre i treni regionali sono stati incrementati.

A Bari più traffico, bus semivuoti e tassisti 'delusi'

E' l'aumento del traffico di mezzi privati la cosa che più si nota a Bari nella prima giornata di allentamento delle misure del lockdown. All'uscita della stazione ferroviaria i tassisti sono delusi: "Siamo qui dalle 5 del mattino ma non abbiamo avuto nemmeno un cliente, non è cambiato nulla e pare che oggi non arrivino treni dal Nord. Da marzo stiamo solo perdendo soldi, non abbiamo più una lira". All'interno della stazione, invece, sono comparsi i distanziometri sul pavimento ma non c'è molta gente in arrivo né in attesta di prendere un treno.

Cagliari riparte, in fila nei bar per il take away

Anche Cagliari riparte da cappuccino e cornetto. La differenza con i giorni più bui della quarantena è proprio la riapertura dei bar, ma solo in versione take away. Non tutte le caffetterie e pasticcerie, però, hanno riaperto: molti titolari sono ancora alle prese con i re-allestimenti delle attività. Il traffico in città è sicuramente aumentato. Ed è ripresa da oggi anche l'attività dei servizi di parcheggio a pagamento. Le auto che circolano - spiegano gli addetti ai lavori - non sono numerose come nel periodo pre-Covid ma si registra una crescita considerevole. Aumentati anche i passeggeri sui pullman e alle fermate. Riaperti anche i parchi e i giardini cittadini, riscoperti dai cagliaritani dopo quasi due mesi di cancelli chiusi. Riprese le attività sportive, ma al Poetto non c'è stato affollamento: qualche runner e ciclista sulle piste a loro riservate e sono riapparsi i primi surf e moto d'acqua.