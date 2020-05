Wi-Fi 6: D-Link annuncia due nuovi router

Mediacom presenta la linea di prodotti iCare per l’igienizzazione e la pulizia di smartphone e computer. La linea iCare comprende diversi prodotti che consentono di pulire i dispositivi elettronici in modo accurato senza rischiare di danneggiarli. Mediacom presenta iCare, una completa linea di prodotti studiati espressamente per la pulizia e l’igienizzazione di smartphone, computer desktop, laptop e accessori.

Per assicurare una maggiore durata ai dispositivi elettronici di ogni tipo è consigliabile effettuare una pulizia periodica, ma in un momento come quello attuale è fondamentale igienizzare ancor più frequentemente smartphone, computer e tastiere, in modo da rimuovere eventuali microrganismi, che vi si possano essere annidati.

L’utilizzo di detergenti non studiati espressamente per questo scopo e, quindi, potenzialmente troppo aggressivi, rischierebbe, però, di provocare aloni sulle scocche, graffi o altri danni e per questo è stata, dunque, creata la linea iCare by Mediacom, che è in grado di garantire un’igienizzazione profonda e al contempo rispettosa dei dispositivi elettronici.

Ottimale per la pulizia delle schede elettroniche, ma ideale anche da utilizzarsi diluito per smartphone, tablet, PC, mouse e tastiere è l’Alcool Isopropilico iCare (6,99 Euro), che è un eccellente disinfettante, sgrassante ed è perfetto anche per eliminare eventuali virus e batteri...

Leggi su insidethegame.home.blog