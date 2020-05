Il dilemma: l’acqua deve essere bevuta prima o dopo il caffè? Risponde la scienza

Quante volte ci sarà capitato di chiederci, di fronte ad una tazza bollente di caffè e un bicchiere d’acqua servito dal barista: l’acqua la bevo prima o dopo il caffè? Ora ci viene in soccorso niente meno che la scienza che prova a svelare l’arcano. Per gustare al meglio l’aroma, gli esperti hanno sempre suggerito di sorseggiare prima un bicchiere d’acqua. Una ricerca pubblicata dall’Università di Trieste, ha però svelato che, in alcuni casi, è una pratica corretta anche berla dopo il caffè, spiegando anche i casi in cui sarebbe opportuno farlo. Lo studio ha rivelato che non è sbagliato bere acqua dopo il caffè: in questo modo si ha l’opportunità di gustare al meglio tutti gli alimenti che verranno ingeriti successivamente, come ad esempio il dolce. Berla in seguito potrebbe inoltre aiutare il consumatore qualora la bevanda non sia stata di suo gradimento: in questo modo l’acqua, passando sulle papille gustative, eliminerà il cattivo gusto rimasto in bocca. I ricercatori hanno inoltre spiegato che, se il chicco di caffè è immaturo, spesso la sensazione provata è di secchezza delle fauci: per questo motivo bere un bicchierino d’acqua aiuterebbe non solo a placare la sete, ma a correggere per quanto possibile, questo difetto. Se la materia prima utilizzata è di qualità, tengono a precisare i ricercatori, non ce ne sarebbe alcun bisogno. Secondo gli addetti ai lavori più bere l’acqua prima del caffè è una pratica molto importante in quanto permette di pulire il palato, preparando al meglio le papille gustative: queste, infatti, devono essere libere da tutto ciò che potrebbe ostruirle, come ad esempio alcuni residui di cibo. Così facendo potremo assaporare al meglio il gusto del caffè, soprattutto se lo stiamo bevendo al bar. Non è necessario berne tanta, basta un piccolo sorso: la scienza, infatti, ha spiegato gli effetti collaterali di chi ne assume troppa. La prassi corretta sarebbe quella di gustare un dolcetto (ammesso che ve lo diano), bere l’acqua avendo premura di far passare il liquido da una parte all’altra della bocca in modo tale da eliminare qualsiasi residuo, ed infine sorseggiare la bevanda senza l’aggiunta di zucchero. Caffè e acqua: frizzante o naturale? In molti si chiedono se sia una pratica corretta quella di accompagnare il caffè con un bicchiere d’acqua frizzante: anche in questo caso ci sono due scuole di pensiero differenti. Da una parte, c’è chi preferisce servire quella gassata poiché aiuta a pulire al meglio il palato dal cibo e bevande consumate in precedenza. Grazie alle bollicine tipiche dell’acqua gassata, la pulizia risulta essere migliore e più efficace, ma il rischio è quello di anestetizzare le papille gustative, rischiando di non riuscire a percepire al meglio gli aromi del caffè che si andrà poi a gustare. Per ovviare a questo problema, dall’altra parte c’è chi sostiene sia meglio offrire dell’acqua naturale. L’accortezza da utilizzare è una sola: servirla a temperatura ambiente. Se fosse fredda, infatti, si potrebbe facilmente ricadere nello scenario precedente, ossia con le papille gustative anestetizzate, e sarebbe molto più difficile comprendere le caratteristiche della bevanda.