Giallo a Roma, trovato cadavere carbonizzato sul balcone

Un cadavere carbonizzato è stato rinvenuto sul balcone di unappartamento in via Fani 60 a Roma, nella zona del Trionfale.

Giallo a Roma dove sul balcone di un appartamento di via Fani è stato ritrovato il cadavere di un uomo, completamente carbonizzato. Secondo quanto siapprende nell'appartamento era presente anche una donna che sarà ascoltatadagli investigatori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri avvisati da unavicina che ha visto il corpo sul balcone. Il cadavere non è stato ancoraidentificato. Nell'appartamento i carabinieri hanno trovato una grave situazionedi degrado. Si attendono gli esiti degli esami del medico legale. Sul postoanche il pm di turno. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.

L'uomo potrebbe essere morto in conseguenza delle ferite o delle esalazioni provocate dal fuoco. Sul caso indagano i carabinieri che si sono recati sul posto. Il medico legale sta eseguendo l'esame sul cadavere per acccertare le cause della morte. I carabinieri del Ris sono arrivati in via Fani e stanno svolgendo i primi accertamenti. Un vicino racconta: «Ho visto il corpo di quell'uomo su un balcone e mi sono allarmato». Gli investigatori stanno ascoltando i condomini. L'uomo viveva con una donna, hanno riferito le persone del palazzo. E gli inquirenti stanno raccogliendo la versione della donna per capire cosa è successo in casa.