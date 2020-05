Iva Zanicchi sotto le lenzuola tira i remi in barca e spinge il compagno a...

Intervistata a “Un giorno da pecora”,racconta gioie e dolori di una vita insieme al compagno, 70 anni, al suo fianco da 33 anni. Tra le altre cose ha voluto sottolineare le doti 'inconsuete' del produttore, raccontando di come l ’uomo siasotto le lenzuola.ha dichiarato Iva. La cantante, invece, ha tirato i remi in barca:

C’è da chiedersi se due caratteri così diversi possano ‘resistere’.E sembrerebbe non ci siano dubbi dal momento che la relazione tra i due va avanti da decenni. Qual è il segreto di una coppia così duratura?L’uomo che condivide la vita con la Zanicchi èproduttore musicale 70enne. I due si sono conosciuti nel 1986, collaborando alla produzione del disco della Zanicchi “Care colleghe”. Fausto ha anche scritto la canzone “Canterò”, contenuta nell’album.

“Nonl’ho mai tradito, ma gli altri uomini li guardo eccome. Lui una volta ci ha provato a tradirmi, ma io l’ho beccato subito, in Sardegna”

Ma se Iva spinge il compagno ad altre compagnie, avrà cercato altre strade anche lei? No, la Zanicchi ha dichiarato di non aver mai tradito il compagno. Poi confessa che anche i tradimenti di lui non ci sono stati:. Il segreto del loro rapporto va ricercato, dunque, solo nel buonumore: