Giovanna Botteri e gli attacchi di Striscia la notizia : cos'è successo

Giovanna Botteri è la corrispondente della Rai di Pechino. E negli ultimi mesi, l'abbiamo vista molto più del solito nei programmi di informazione e idee per spiegare e raccontare la pandemia di Covid -19 direttamente dal paese in cui è partito. Tuttavia, la giornalista sfortunatamente si è trovata nella prima linea della rete non per le sue capacità giornalistiche ma per il suo "aspetto".

Come sapete, i social media sono pieni, ma per far rivivere queste critiche e insulti, è stato aggiunto un servizio di Striscia la Notizia, trasmesso il 28 aprile, "ispirato" da questi critici. Capelli, vestiti, trucco. Una clip, con la voce di Michelle Hunziker, montata attorno a queste "frecce velenose", è ripresa così anche in televisione. A quel tempo, il nome del giornalista divenne una tendenza su Twitter, tra ironia e molti messaggi nella sua "difesa".

Giovanna Botteri, che in precedenza (giustamente) rimase in silenzio mentre continuava a fare il suo lavoro, decise di rispondere con una lettera aperta pubblicata sul sito web del sindacato dei giornalisti della RAI. «Mi piacerebbe che l’intera vicenda», si legge, «prescindendo completamente da me, potesse essere un momento di discussione vera, permettetemi, anche aggressiva, sul rapporto con l’immagine che le giornaliste, quelle televisive soprattutto, hanno o dovrebbero avere secondo non si sa bene chi. Qui a Pechino sono sintonizzata sulla Bbc, considerata una delle migliori e più affidabili televisioni del mondo. Le sue giornaliste sono giovani e vecchie, bianche, marroni, gialle e nere. Belle e brutte, magre o ciccione. Con le rughe, culi, nasi orecchie grossi. Ce n’è una che fa le previsioni senza una parte del braccio. E nessuno fiata, nessuno dice niente, a casa ascoltano semplicemente quello che dicono».

E ancora, continua: «».

Striscia la Notizia ha voluto chiarire con una dichiarazione ufficiale, spiegando il loro punto di vista: «Striscia fa un servizio a favore di Giovanna Botteri, ma molti commentatori da bar che esprimono opinioni per sentito dire scrivono che ce la siamo presa con lei». E ancora: «In realtà è da tempo che su alcuni media e nei social Giovanna Botteri viene presa di mira per il suo look, a detta di molti non particolarmente curato», osserva l'ufficio stampa, "e il servizio di Striscia, per mostrare come Giovanna nell'ultima connessione da Pechino avesse sfoggiato una nuova acconciatura, come per negare le critiche maligne che gli erano state rivolte. In breve, stiamo parlando di cose serie e certamente lo shaming fisico è e deve essere combattuto con tutti i mezzi, ma non confonderlo con la messa in piega ”.

La stessa versione che Michelle Hunziker su Instagram: «Ciao ragazzi, ho visto che si è alzato un polverone incredibile di una fake news. Dicono che noi abbiamo offeso pesantemente una giornalista che si chiama Giovanna Botteri. Cosa assolutamente non vera perché noi di Striscia abbiamo mandato in onda un servizio a favore di questa giornalista».