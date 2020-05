Coronavirus : Il caldo e la vita all'aria aperta limiteranno il contagio

"Grande attenzione e cautela sono necessarie anche nella fase 2 perché il virus è ancora con noi. Soprattutto durante epidemie in circostanze speciali, penso a persone a rischio come gli anziani o quelli con patologie multiple. Questi soggetti devono essere protetto da una stretta sorveglianza del tasso di infezione e da una sorveglianza speciale ": ha affermato Sylvie Briand, direttrice del dipartimento di gestione dei rischi infettivi dell'Organizzazione mondiale della sanità, ospite di RaiNews24. "Il calore e la vita all'aria aperta potrebbero limitare l'infezione".

Proprio in riferimento al caldo, ieri il virologo Guido Silvestri, professore alla Emory University di Atlanta, aveva spiegato sulla sua pagina Facebook che l'aumento delle temperature dovrebbe essere un prezioso aiuto nella lotta contro il coronavirus, negando molti cliché: "Ancora sul virus che" ama il freddo ". Scrive un lettore, con l'ironia leggermente arrogante di qualcuno che conosce un argomento abbastanza da pensare di avere ragione, ma non abbastanza per rendersi conto che sta dicendo assurdità: "Questo virus agisce all'interno del corpo umano che è in media 37 ° e non c'è nessun problema quando si verifica la febbre che porta a valori più alti".

Quindi ripeto per l'ennesima volta. Quando diciamo "questo virus non ama il calore", non si riferisce alla temperatura alla quale il virus stesso è disattivato dal calore, ma alle temperature che rendono instabili le goccioline di fomiti (saliva, starnuti, tosse, ecc.) che trasportano il virus nell '"ambiente". Questo meccanismo è noto ai virologi da decenni e spiega perché tutte le infezioni virali respiratorie sono molto stagionali con una chiara preferenza per l'inverno. Onestamente, ho pensato che fosse un concetto ovvio, di ciò che ogni studente che inizia in microbiologia apprende durante il primo mese di lezione, ma vedo che è bene spiegarlo di nuovo. "