Omicidio Melania Rea : il marito Salvatore Parolisi vicino alla libertà

Con trentacinque ferite da arma da taglio 10 anni fa, Melania Rea è stata trovata morta nei boschi di Ripe di Civitella, un omicidio che ha sconvolto tutta l'Italia e suo marito Salvatore Parolisi è stato accusato, che è stato successivamente condannato all'ergastolo in primo grado e in appello a 30 anni, per poi arrivare infine con remissione legale a 20 anni di carcere. Ma ora, dopo aver scontato solo 10 anni, può tornare alla libertà. Se la storia non fosse tragica, sembrerebbe quasi uno scherzo, ma sfortunatamente questa è la verità.

Dopo dieci anni di carcere, già lo scorso luglio, Parolisi aveva acquisito le condizioni necessarie per richiedere e ottenere i permessi di rilascio in carcere, come richiesto dalla legge, data la buona condotta che ha avuto luogo durante la sua detenzione. Così rapidamente, dopo aver seguito proficuamente il percorso di riabilitazione imposto dalla struttura carceraria per anni, ha potuto lasciare la prigione ogni giorno e fare domanda per lavoro esterno, una carta che verrà sicuramente giocata non appena l'emergenza sarà finita.

Se la richiesta fosse accettata dalle autorità, Parolisi sarebbe tornato a condurre una vita quasi normale in libertà, appena 10 anni dopo l'omicidio di sua moglie, di cui si è sempre dichiarato non colpevole. L'ex soldato è stato mandato in prigione nel 2011, ma grazie alla remissione di 90 giorni fornita dal nostro sistema giudiziario per una buona condotta, ha già scontato quasi la metà della sua pena e può quindi beneficiare dei diritti della legge.

Come puoi immaginare, la notizia è stata un vero shock per la famiglia: "Parolisi rimarrà sempre un assassino!" Altro che riabilitazione. Una persona che ha ucciso la moglie e la madre di sua figlia non può lasciare la prigione dopo soli dieci anni. Nonostante le atrocità, a Parolisi era già stata concessa una generosa remissione, concederle anche il prezzo di un permesso o l'opportunità di lavorare fuori dal carcere equivale a uccidere Melania un'altra volta. Sembra quasi che si prestino più attenzione e garanzie ai trasgressori che alle vittime e alle loro famiglie. In questo modo, nessun deterrente viene creato per scoraggiare chiunque intenda commettere un crimine. Il messaggio è: uccidi una persona e dopo dieci anni di prigione, riacquisti il ??possesso della tua vita e della tua libertà! Parolisi può già ricostruire una vita, mia sorella no. Ad ogni modo, non potrà mai camminare con la testa alta. Non se ne pentì nemmeno. Non si è mai scusato per quello che ha fatto. Si preoccupa così tanto della sua vita. Non so davvero come lo fa dopo aver distrutto la vita di sua figlia e aver cancellato per sempre quella di sua moglie, che lo amava così tanto. Se fossi in lui, mi vergognerei di uscire di prigione" sono le parole amareggiate del fratello di Melania Rea.

L'ex caporale maggiore, tuttavia, aveva perso l'autorità dei genitori sulla figlia Vittoria, che all'epoca dei fatti aveva solo 18 mesi, affidata ai nonni materni. Parolisi aveva ripetutamente espresso il desiderio di vederla di nuovo, ma i magistrati in questo caso erano irremovibili.