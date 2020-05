Ministra Azzolina, su apertura scuole: alternanza lezioni a casa e a scuola

"Siamo preoccupati per l’ipotesi di alternanza lezioni a casa e scuola. Non la riteniamo sostenibile sia sul piano didattico, sia sul piano familiare. I genitori in questa pandemia sono stati protagonisti di uno sforzo organizzativo encomiabile, peraltro penalizzato con la riduzione dello stipendio per i genitori che volevano usufruire del congedo. Adesso si ripropone un modello di scuola "quella a distanza " che può essere adottato solo in questioni di altissima emergenza. Noi per settembre non vogliamo una nuova didattica a distanza per i nostri figli, ma trovare una scuola live per tutti, con politiche di inclusione e senza discriminazione per i bambini che hanno avuto parenti ammalati di covid. Quindi: docenti già assegnati nelle classi, stop classi pollaio, dotazione di mascherine, pulizia e sanificazione quotidiana, carta igienica e sapone nei bagni, gel disinfettante nei corridoi, queste le richieste semplici e concrete delle famiglie. Questo quanto ha dichiarato Antonio Affinita Direttore Generale del Moige - Movimento Italiano Genitori.