Vite al limite Real Time : Chi è Nikki Webster e come è diventata oggi

Nikki Webster era un paziente del dottor Nowzaradan e ha partecipato al programma televisivo Vite al limite in onda sul canale Real Time. La 34enne americana, Nikki Webster, si considerava una tossicodipendente. Fin dall'infanzia, il cibo era l'unica ragione per cui viveva, ma quando pesava più di 295 kg, si rese conto che la sua vita non poteva continuare così. Per la sua nuova dieta Nikki non aveva forza di volontà, non poteva eliminare cibi grassi, dolci e bibite dalla sua routine alimentare. Nel corso del tempo, è diventata sempre più difficile per la giovane donna essere indipendente, azioni come camminare o fare la doccia da sola sono diventate impossibili e ha dovuto tornare a vivere con i suoi genitori. Quando è entrata nel celebre programma di Nowzaradan, con l'aiuto del dottore è riuscita a perdere 160 kg e ha subito un'operazione per ridurre il suo stomaco.

Nikki temeva che, nonostante l'operazione, non fosse in grado di correggere le sue abitudini alimentari ma, nell'anno successivo alla riduzione dello stomaco, perse più di 90 kg e subì un intervento chirurgico per rimuovere l'eccesso la pelle. L'aiuto della psicoterapia l'ha anche aiutata a trovare la radice dei suoi problemi di dipendenza da cibo. Oggi sta bene e si è lasciata alle spalle quel bruttissimo lungo periodo.