Fase2, stabile legame affettivo : Ma chi sono i congiunti?

Il chiarimento confuso del governo, la saga dei "parenti" si arricchisce di un nuovo gustoso capitolo. Tra poche ore, il governo pubblicherà i chiarimenti del decreto sul sito web del Primo Ministro, e in particolare sulla questione dei parenti che hanno suscitato polemiche e anche molta ironia. Il 27 aprile, l'esecutivo ha accettato di pubblicare una nota informativa per spiegare meglio chi rientra in questa categoria. Oggi, sabato 2 maggio, arriva il presunto chiarimento: "Genitori, parenti, partner delle unioni civili e coloro che sono collegati da un legame emotivo stabile", secondo l'indiscrezione del Corriere della Sera, tale è la definizione di congiunti, che puoi contattare per visitare da lunedì 4 maggio. Sorge naturalmente chiedersi cosa sia cambiato rispetto a prima: probabilmente nulla, perché la confusione è la stessa, essendo un "legame emotivo stabile" una categoria che è davvero difficile da definire.