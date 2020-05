Inail: contagio Covid è infortunio sul lavoro, previsto risarcimento

Il presidente dell’Inail Franco Bettoni : “Il Coronavirus, è causa di una malattia, pertanto viene considerato un infortunio sul lavoro a tutti gli effetti”.





Che cosa succede a chi si è ammalato di coronavirus sul posto di lavoro, oppure è addirittura deceduto dopo il contagio? Non ci sono solo i lavoratori rimasti a casa dopo le restrizioni volute dal governo, migliaia di lavoratori non hanno mai abbandonato la loro prima linea, e molti si sono ammalati, ad altri è andata anche peggio, si pensi, per esempio, ai tanti operatori sanitari che hanno perso la vita. A far discutere in questi giorni è stata una recente indagine resa nota dall’Inail, in merito alla malattia presa da migliaia di impiegati che, sul proprio posto di lavoro, avrebbero contratto il Coronavirus. Il conteggio, reso noto nella giornata di ieri, è inequivocabile. Sono più di 28mila i contagi da Coronavirus denunciati all’Inail tra la fine di febbraio e lo scorso 21 aprile. Nella maggior parte dei casi, i contagi riguardano i cosiddetti tecnici della salute, categoria che comprende infermieri e fisioterapisti che rappresentano il 45,7% delle persone che hanno contratto il Coronavirus. Ma tra loro ci sono anche il 18,9% degli operatori socio-sanitari, il 14,2% dei medici, il 6,2% degli operatori socio-assistenziali e il 4,6% di personale non qualificato nei servizi sanitari e di istruzione.

A far discutere è soprattutto la classificazione come infortunio sul lavoro, data al contagio da Coronavirus. Una classificazione che è stata ribadita dal presidente di Inail, Franco Bettoni. “Le malattie virali come il Covid-19 sono una causa violenta di malattia e pertanto sono riconosciute come infortunio”, ha dichiarato il numero uno dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. Secondo Bettoni, “se una persona ha contratto il virus sul lavoro e poi è deceduta sarà considerata a tutti gli effetti una vittima sul lavoro”.