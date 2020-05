Nord Corea, Kim Jong Un: fake news la sua morte, ricompare in pubblico

Forse aveva ragione la Corea del Nord, forse mezzo mondo dovrà fare il mea culpa ammettendo di avere divulgato una fake news: Kim Jong Un, spesso ritratto addirittura dentro una bara, pare stia bene ed è comparso in pubblico dopo tre settimane di assenza.La sua lunga assenza era stata notata in particolare dopo la mancata partecipazione, lo scorso 15 aprile, alla commemorazione del nonno Kim Il Sung, fondatore della Repubblica popolare democratica di Corea, morto nel 1994. Un episodio che aveva fatto pensare a seri problemi di salute per il capo del governo di Pyongyang, al punto che in molti si erano spinti ad ipotizzarne la morte, visto che dal 2011, quando era salito al potere, non aveva mai mancato la ricorrenza.

La Cnn aveva parlato di un intervento chirurgico finito male ma l’ipotesi era stata poi smentita dall’agenzia sudcoreana Yonhap. La stessa che per prima ha dato oggi la notizia di una ricomparsa sulle scene. Anche la Kcna, l’agenzia di stampa nordcoreana, controllata dal regime di Pyongyang, ha raccontato della nuova apparizione in pubblico spiegando che Kim ha tagliato il nastro inaugurale di una fabbrica di fertilizzanti in occasione della Festa dei Lavoratori e aggiungendo che «tutti i partecipanti hanno applaudito fragorosamente e gridato evviva».Nei giorni scorsi sulla questione era intervenuto anche il presidente americano Donald Trump che aveva detto di conoscere le condizioni di Kim ma di non potere confermare o smentire nessuna notizia.