Cento cadaveri in due camion : Il ritrovamento fatto dalla polizia di New York.

Avvertita dai passanti, colpiti dalla puzza, è intervenuta la polizia. È successo mercoledì 29 aprile. Lo riporta ABC News, citando fonti della polizia. I cadaveri erano all'interno di camion non refrigerati parcheggiati di fronte alla casa funebre Andrew T. Cleckley, una casa funebre a Flatlands, Brooklyn. Negli ultimi 30 giorni, i residenti della zona hanno visto il personale dell'agenzia caricare diversi sacchi di cadaveri nei camion e, secondo ABC News, ogni camion conteneva 50 corpi. Il proprietario dell'agenzia funebre ha spiegato che la sua cella frigorifera dove normalmente teneva i cadaveri in attesa dei funerali aveva smesso di funzionare.

Il Dipartimento di Stato per la salute ha avviato un'indagine. Ad oggi, New York City ha 18.076 morti per coronavirus, il livello più alto di qualsiasi città degli Stati Uniti. Il numero totale ha superato i 60.000, più delle vittime della guerra del Vietnam. New York non è il solo a essere costretto a limitare le misure.

In California, tutte le spiagge e i parchi statali saranno chiusi. Mentre così tanti stati stanno allentando le restrizioni o si stanno preparando a farlo, la decisione del governatore Gavin Newsom è arrivata dopo un weekend caldo e soleggiato che ha portato troppe persone sulla costa. L'obiettivo è evitare un altro caso come New York. I critici sostengono che le persone possono facilmente osservare misure di allontanamento sociale sulle vaste spiagge e nei parchi statali.

Nel frattempo, ieri, sei contee nella Bay Area di San Francisco hanno dato il via libera a giardinaggio, edilizia e altre attività all'aperto, come mercati delle pulci e asili. Los Angeles invece diventa la prima grande città degli Stati Uniti ad offrire test di coronavirus a tutti i residenti. Una decisione che i cittadini di New York stanno ancora aspettando.