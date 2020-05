Selfie dopo la quarantena: Olesya cade da un dirupo e muore

Voleva celebrare la fine dell'isolamento nel suo paese con una foto di effetto sulle scogliere di Dudan Park, in Turchia, ma alla fine ha perso l'equilibrio cadendo di 35 metri. Olesya Suspitsyna, una donna di 31 anni di origine kazaka, che si era trasferita ad Antalya da un posto dove lavorava come guida turistica, è morta all'istante. Domenica scorsa, per celebrare la fine dell'isolamento e il parziale ritorno alla normalità, è uscita con un'amica per passeggiare nel parco, noto per le sue cascate che scorrono direttamente nel mare, ma qualcosa è andato storto: la ragazza si arrampicò sul cancello di sicurezza per posare, ma scivolò sull'erba cadendo dalla scogliera e fece un volo di oltre 35 metri. L'amica che era con lei chiese immediatamente aiuto, ma non c'era più nulla da fare. Poche ore dopo, il corpo senza vita di Olesya è stato trovato in mare e la polizia locale ha archiviato il caso come un tragico incidente, come riportato dalla stampa internazionale.

Olesya era profondamente innamorata della Turchia. "Sono sempre affascinata dalla bellezza della natura turca. È il mio paradiso", ha scritto nel commento di una delle tante foto pubblicate sul suo account Instagram dove molti messaggi di condoglianze sono rimasti nella memoria . "Non possiamo credere che te ne sei andata. Hai amato il mare e ora e i sentimenti di libertà. È una perdita irreparabile". Il corpo di Olesya dovrà ora affrontare il suo ultimo viaggio per tornare in Kazakistan dove sarà sepolta sabato prossimo nella sua città natale di Kostanay. La Turchia ha chiuso scuole, ristoranti e bar per frenare la curva dell'infezione da Covid-19, costringendo i suoi residenti a rimanere a casa e spostarsi il meno possibile. Il paese è al settimo posto nel mondo per le infezioni confermate da coronavirus, con 117.589 casi e 3.081 decessi.