Coronavirus : Danimarca senza restrizioni, ma i contagi non sono aumentati

La Danimarca è pronta a celebrare una doppia vittoria contro il coronavirus. Avendo notevolmente limitato il numero di infezioni ma soprattutto quello delle morti, diventando così uno dei primi paesi europei a riaprire le proprie attività, ora può affermare di aver controllato l'infezione anche dopo la fine dell' isolamento. Due settimane dopo la riapertura degli asili e delle scuole elementari, infatti nel paese del nord Europa, non vi è alcuna nuova ondata di casi come alcuni temevano dopo il piano di allentamento del blocco deciso dal governo. Secondo i dati delle autorità sanitarie locali, il tasso di riproduzione di base dell'infezione, il cosiddetto R0, è aumentato solo leggermente nelle ultime due settimane rispetto al periodo di blocco, ma è rimasto costantemente sotto la soglia di 1, indicando che la situazione è sotto controllo e un elemento fondamentale per andare avanti nella ripresa delle attività.

Consigliato da esperti, il governo danese è stato uno dei primi paesi in Europa a introdurre il blocco per contenere i contagi. Ciò ha permesso di non stressare il sistema sanitario locale e quindi di non avere molti ricoveri e di contenere morti. Secondo gli ultimi dati dell'Istituto Statens Serum che coordina la ricerca pubblica sulle malattie infettive, la strategia sembra aver avuto successo poiché il paese ha attualmente circa 9150 persone colpite dal coronavirus e 452 morti in totale. Confortato dai dati su ricoveri e infezioni, il governo del primo ministro Frederiksen ha deciso di aprire tutto da aprile in poi dalle scuole elementari.

I giovani studenti sono tornati sulla panchina della scuola il 15 aprile, seguiti da parrucchieri e altre piccole imprese il 20 aprile. "L'infezione è sotto controllo e la strategia danese è riuscita in una prima fase difficile", ha dichiarato il Primo Ministro Frederiksen, che ha riferito sulla situazione in parlamento. Come ha spiegato, la seconda fase di riapertura dovrebbe iniziare il 10 maggio alla data