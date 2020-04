Xiaomi presenta Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 9

Presentati anche Mi Note 10 Lite e Mi Smart Standing Fan 1C. Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, ha annunciato oggi, durante un evento online a livello globale, tre nuovi smartphone Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 e Mi Note 10 Lite. Insieme al nuovissimo Mi Smart Standing Fan 1C, Xiaomi offre un caleidoscopio di prodotti cool per l’estate.

Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 9: la leggenda continua

La serie Redmi Note offre alcuni degli smartphone di fascia media più incredibili sul mercato, con oltre 110 milioni unità vendute in tutto il mondo. Insieme al recente lancio di Redmi Note 9S, la nuova gamma di smartphone Redmi Note continua a vantare un design e un’innovazione all’avanguardia a un prezzo competitivo.

Fotografia e video regnano sovrani con una quad camera da 64MP

Caratterizzato da un’incredibile configurazione quad camera nella parte posteriore, l’obiettivo principale da 64MP di Redmi Note 9 Pro cattura immagini nitide e ad altissima risoluzione in tutte le condizioni di luce, mentre l’obiettivo ultra grandangolare da 8MP consente di ottenere immagini di gruppo di grandi dimensioni senza compromessi. Un obiettivo macro da 5MP e un sensore di profondità da 2MP completano la fotocamera posteriore, permettendo agli utenti di scattare primi piani eccezionali con fantastici effetti bokeh.

Nella parte anteriore, Redmi Note 9 Pro sfoggia una fotocamera in-display da 16MP per selfie di alta qualità. La sua nuova modalità selfie in slow motion cattura video divertenti al rallentatore – perfetta per i social media.

Redmi Note 9 porta alla ribalta anche la fotografia con una fotocamera principale da 48MP e un obiettivo ultra grandangolare da 8MP. Il suo obiettivo macro da 2MP e il sensore di profondità da 2MP completano la configurazione della quad camera, catturando immagini straordinarie da tutte le angolazioni. Una fotocamera da 13MP è posizionata in-display in modo da massimizzare le dimensioni dello schermo frontale.

I ritratti cinematografici e la modalità video di Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 9 trasformano gli utenti in registi catturando contenuti con un formato di 2,39:1 – lo stesso formato comunemente usato nei film. Allo stesso tempo, con sei diverse opzioni di caleidoscopio, tutti possono girare video stravaganti e accattivanti in un istante, mentre la nuovissima modalità documento trasforma lo smartphone in uno scanner tascabile.

Batteria a lunga durata e caricabatteria rapido

Pur avendo un design sottile, Redmi Note 9 Pro è dotato di una batteria da 5020mAh (typ) che consente fino a due giorni di autonomia. Il dispositivo offre anche una ricarica rapida da 30W che è la più veloce della serie Redmi Note, con un caricabatteria da 33W in dotazione che può ricaricare fino al 57% in soli 30 minuti .

Redmi Note 9 include una batteria da 5020mAh (typ) con supporto per la ricarica rapida da 18W, che lo rende un compagno ideale per gli utenti sempre in movimento.

Prestazioni straordinarie con SoC potenti

Con il nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon 720G e fino a 2,3GHz, Redmi Note 9 Pro regala un’esperienza ultraveloce e di livello. Costruito con tecnologia di elaborazione a 8nm, il dispositivo offre prestazioni potenti mantenendo l’efficienza energetica.

Redmi Note 9 Pro è dotato anche di un motore a vibrazione lineare sull’asse Z per un’esperienza utente più equilibrata. La vibrazione lineare sull’asse Z crea 120 effetti di vibrazione a seconda dell’azione dell’utente, incluse diverse vibrazioni per foto, screenshot, notifiche, impostazioni dell’orologio e altro ancora.

Sotto la scocca, Redmi Note 9 ha un processore MediaTek Helio G85 che lo rende il primo smartphone al mondo dotato del nuovo chipset. È inoltre composto da una CPU 2x A75 2.0GHz, 6x A55 1.8GHz e un ARM G52 MC2 con circa 1000MHz e una GPU Manhattan 3.0 a circa 25 fps, che offre prestazioni quotidiane estremamente fluide...

Leggi su insidethegame.home.blog