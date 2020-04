App Immuni : Ecco quando sarà disponibile, la privacy è garantita

Questa sembrava essere la condizione essenziale per l'inizio della fase 2, ma per il momento l'applicazione Immuni non è stata ancora resa disponibile. La data di rilascio dell'applicazione utile per tracciare e monitorare la diffusione del virus non è stata rivelata, ma dovrebbe essere disponibile entro pochi giorni (presumibilmente entro il 4 maggio) con l'avvio della fase 2. L'applicazione è in fase di test, ma sono già state stabilite le linee guida per il suo utilizzo e funzionamento. Il Primo Ministro Giuseppe Conte alla Camera: "È una regola di prim'ordine, il Parlamento può agire".

I dati saranno cancellati entro il 31 dicembre 2020

Conte rassicura sulla funzionalità dell'applicazione e sulla possibilità di scaricarla su base volontaria: "Si prevede che il proprietario" del trattamento "sia il Ministero della Salute e che l'applicazione sia installata su base volontaria. La piattaforma opererà sul nostro territorio nazionale, affidata a società pubbliche o comunque con partecipazione pubblica totale, e sarà scaricata gratuitamente, utilizzando codici che non ci consentiranno di tracciare l'identità dell'utente. Inoltre, i dati saranno cancellati entro il 31 dicembre 2020 ", ha affermato il Primo Ministro.