La Lega protesta alla Camera e al Senato : Vogliamo risposte certe

La Lega occupa il, Salvini: Basta autocertificazione e ripresa delle attività come nel resto d'Europa. Diretto dal Senato, il leader invita il Primo Ministro a "rispondere agli italiani in aula" e attacca il Ministro della giustizia. I parlamentari della Lega saranno in parlamento a tempo indeterminato, giorno e notte, fino a quando non saranno date certe risposte. Cosìi, lancia l 'approccio del Carroccio all'interno delle aule dellao, spiega, in segno di protesta contro le misure di restrizioni imposte dall'esecutivo e chiede al Primo Ministro Conte di rendere operative le misure di sostegno annunciate, promesse ai gruppi sociali più deboli, colpite dalle conseguenze dettate dall'emergenza del. La Lega Nord si sarebbe già organizzata per garantire la loro presenza ininterrotta al Parlamento.