Coronavirus, Le Iene : La strage di anziani nelle rsa lombarde e quell'ospedale dimenticato

Nelle ultime settimane, nella sola Lombardia, almeno un migliaio di anziani sono morti nella rsa. Luigi Pelazza indaga sulla storia del vecchio ospedale civile di Legnano, vicino a Milano. Un ospedale dismesso dieci anni fa, a meno di 15 minuti dal nuovissimo stabilimento di Covid che avrebbe dovuto ospitare 500 pazienti, ordinato dalla Regione Lombardia alla Fiera, che tuttavia ha aperto i battenti solo il 31 marzo.

Un ospedale, quello di Legnano, che il consigliere sociale della Lombardia, Giulio Gallera, aveva definito insufficiente perché "inutilizzabile, non pronto per 6-12 mesi". Luigi Pelazza visita questi tre edifici abbandonati e fa una scoperta: le mappe presentate al consigliere Gallera non si riferivano ai tre edifici visitati dall'Iena e quasi pronti, ma al corpo principale, il "monoblocco", in effetti in uno stato di abbandono totale.

Legnano avrebbe potuto essere utilizzato per trasferire pazienti che furono poi, forse, massacrati nella RSA della Lombardia? L'ispezione solitaria di Luigi Pelazza, effettuata nel mezzo dell'emergenza, mostra locali che devono certamente essere riqualificati, ma non così abbandonati come indicato dalla Regione Lombardia, con servizi praticamente pronti ad accogliere i pazienti.

Le sale sembrano essere dotate delle attrezzature necessarie, sebbene la pulizia e la sterilizzazione profonde debbano certamente essere eseguite. In un altro edificio, qualcosa che lascia letteralmente senza parole: tutto è nuovo e perfettamente funzionante, anche le luci e il riscaldamento, tutto ciò che manca sono macchinari e mobili.

Guarda su iene.mediaset