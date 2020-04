Autocertificazione Coronavirus, regole nuove: ecco come si compila

In attesa della lettura delle FAQ pubblicate sul sito web del governo e relative alle nuove regole pratiche per l'attuazione del decreto del Primo Ministro del 26 aprile, che prevede la fase 2 dal 4 maggio, Ministero dell'Interno filtrerà alcuni elementi della compilazione di autocertificazione. Sembra sicuro al 100% che non ci sarà un nuovo modulo ad hoc rispetto a quello scaricato finora sul sito web del Ministero dell'Interno, ma ci sono linee guida che dovranno essere seguite per di non avere problemi con i controlli che effettueremo. presentata.

La principale novità dell'autocertificazione, rispetto ai precedenti giorni di quarantena e chiusura, sarà quella delle visite ai parenti: varie indicazioni, alcune da Palazzo Chigi altre dal Vice Ministro della Sanità Sileri, hanno definito la cerchia di persone che potranno andare a trovare, dai genitori ai fidanzati, agli amici di vecchia data. Tuttavia, non sarà necessario inserire il nome del genitore interessato dalla visita.

Secondo quanto riportato sul Corriere della Sera, infatti, sarà sufficiente compilare il modulo diligentemente con i tuoi dati personali (come è stato fatto finora) e quindi selezionare la casella sotto l'intestazione "situazione di necessità" anche per le visite ai parenti (non importa che non vi sia tale necessità urgente o possibili situazioni di emergenza). E' necessario indicare l'indirizzo di partenza e di destinazione.

La parte più strana da compilare sarà il campo "dichiara al riguardo che ...", che sarà compilato con la relazione del genitore, senza che sia necessario indicare i suoi dati di contatto personali. Una scelta che dovrebbe mirare a proteggere la riservatezza e la segretezza dei dati personali sensibili. Quest'area è sempre stata la più aperta all'interpretazione. È chiaro che anche in questo momento in cui non vi è alcuna indicazione unanime del grado di parentela dei parenti, l'operazione può essere più complessa del solito. Direttive del governo e del ministero dell'Interno, tuttavia, interverranno per chiarire, fornendo indicazioni sia ai cittadini che si muoveranno, sia alle forze dell'ordine che controlleranno.